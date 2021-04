Bollettino coronavirus Ministero Salute 12 aprile/ 114.254 morti da inizio pandemia

E’ atteso come sempre verso le 17:30 il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, il report con tutti i dati aggiornati ad oggi, lunedì 12 aprile 2021. Fra poche ore scopriremo i nuovi contagi, i nuovi morti e infine, la situazione ospedaliera. La curva sta continuando a flettere, così come evidenziato anche dal bollettino di ieri, quando i nuovi casi sono stati 15.746 a fronte di 253.100 tamponi processati. Resta ancora alto il numero delle vittime, ieri 331, anche se i decessi sembrerebbero essere in lieve calo rispetto a solo pochi giorni fa.

A livello ospedaliero, troviamo 3.585 pazienti ricoverati in terapia intensiva, tre in meno rispetto a 48 ore fa, mentre nei reparti ordinari i malati covid sono 27.251, dato in decrescita di 316. Dall’inizio della pandemia, dal febbraio di un anno fa, sono 3.7 milioni i casi di positività registrati in Italia mentre le vittime hanno toccato la quota di 114.254; al momento vi sono 533.050 persone positive, 80 in meno rispetto a sabato. Infine, per quanto riguarda le regioni con più casi, ancora una volta è la Lombardia quella a registrarne di più, leggasi 2.302 (qui il report completo).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 12 APRILE, IL PUNTO DEL PROF BASSETTI

In attesa del nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, ha parlato il professor Matteo Bassetti, ospite ieri pomeriggio di Domenica In. Il medico del San Martino di Genova ha detto la sua su AstraZeneca spiegando: «potremmo spostare in là la seconda dose, ad esempio con AstraZeneca portandolo a 3 o 4 mesi, ma non bisogna dimenticare che l’obiettivo dev’essere coprire rapidamente le persone più fragili. Abbiamo bisogno di mettere in sicurezza gli over 70, concentriamoci su di loro». Buone nuove arrivano dagli anticorpi monoclonali: «La situazione degli ultimi giorni è decisamente migliorata, arrivano molti meno malati nei pronto soccorsi, sono dimessi moltissimi e con degenze più corte. Forse perché abbiamo saputo cogliere la palla al balzo degli anticorpi monoclonali. Spiace che non sia così altrove. In Liguria sono state trattate circa 80 persone in 15 giorni e abbiamo degli ottimi risultati quando questi farmaci sono fatti in una fase precoce della malattia, bisogna lavorare bene con i medici di medicina generale».

