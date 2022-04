Bollettino coronavirus Ministero Salute 12 aprile/ +219 ricoveri, positività 14.7%

Prosegue la settimana e anche oggi, martedì 12 aprile 2022, verrà comunicato il nuovo bollettino del ministero della salute, il consueto report con tutti i dati aggiornati sulla pandemia di covid. In Italia stiamo vivendo una situazione di stallo, dove i contagi non sembrano ne salire, ne scendere, rimanendo quindi sul plateau, come si usa dire in gergo. Anche il bollettino di ieri ha di fatto confermato questa tendenza, visto che i nuovi casi di positività emersi sono stati in totale 28.368 su 192.782 tamponi analizzati fra antigenici rapidi e molecolari, per un tasso di positività che è stato pari al 14.7 per cento, ancora una volta al di sopra del 10%.

Anche oggi si segnala una situazione tutto sommato positivo negli ospedali italiani, visto che in terapia intensiva si trovano 466 casi di covid, in aumento di una unità, con l’aggiunta di altri 10.256 pazienti in area medica, in crescita invece di ben 218 allettati. In merito ai morti, invece, ancora una volta si registra un numero di decessi pesante, pari a 115, per un totale di 160.863. Infine, per quanto riguarda la regione Lombardia, il bollettino di ieri segnalava altri 2.560 casi di positività.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 12 APRILE: LA CIRCOLARE SULLA RACCOLTA DEI DATI

Intanto, in attesa del bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, lunedì 12 aprile 2022, è stata resa pubblica una circolare dello stesso dicastero, in cui si sottolinea come la raccolta dei dati epidemiologici sta continuando nonostante la fine dello stato di emergenza per covid: “Allo stato attuale – si legge sulla comunicazione, così come riportato ieri dai colleghi di Skytg24.it – si ritiene opportuno continuare la raccolta dei dati epidemiologici aggregati di casi Covid-19 come da consolidata prassi, anche in seguito alla cessazione dello stato di emergenza”. La circolare ha il nome di ‘Rilevazione giornaliera dati Covid-19: dati aggregati, posti letto attivati e accessi, presso i servizi di Pronto Soccorso’, è firmata dal direttore generale della Prevenzione sanitaria, Giovanni Rezza e dal direttore generale della Programmazione sanitaria, Andrea Urbani.

Nella stessa si legge anche: “dopo il 31 marzo 2022, visto lo scenario attuale, Regioni e Province autonoma raccolgono i dati” e “li comunicano quotidianamente al ministero della Salute e all’Istituto superiore di sanità. Queste modalità saranno oggetto di successive e progressive rivalutazioni con le Regioni e le Province autonome”.











