Bollettino coronavirus Ministero Salute 12 febbraio/ Casi su ma ospedali si svuotano

A breve verrà aggiornata la situazione covid in Italia con il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, venerdì 12 febbraio. L’appuntamento è fissato come sempre per le ore 17:30 di questa sera, quando scopriremo i nuovi contagi, le vittime, i guariti e la situazione ospedaliera. Nell’attesa rileggiamo il report di ieri, quello che ha evidenziato il maggior numero di casi della settimana, leggasi 15.146 contro i 12.956 di 48 ore fa. Nel contempo è cresciuto anche il tasso di positività di circa un punto percentuale, passando dal 4.1 di mercoledì al 5.17 di ieri; crescono anche i decessi, 391 contro i 336 di mercoledì, per un totale di vittime da covid pari a 92.729 da quando è scoppiata la pandemia, lo scorso 21 febbraio.

Le uniche note liete giungono dai ricoveri, con le terapie intensive che sono diminuite di due pazienti, ad oggi 2.126, mentre nei reparti di degenza ordinaria il calo è stato ben più evidente, leggasi 338 unità in meno (computo totale 18.942). Al momento vi sono 405.019 persone con il covid, mentre la regione con più casi è stata ieri la Lombardia (2.434), seguita da Campania ed Emilia Romagna.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 12 FEBBRAIO, L’ALLARME DI BASSETTI

Crescono i dati e forse anche per via della variante inglese che è giunta anche in Italia, senza dimenticarsi delle versioni sudafricana e brasiliana del covid. A riguardo ha lanciato ieri l’allarme il professor Matteo Bassetti, responsabile di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, che attraverso la propria pagina Facebook ha scritto: “La Variante covid inglese è già molto diffusa e difficile da contenere, ora è meglio rivolgere l’attenzione a quella africana e brasiliana. I casi di Covid-19 sono in calo da 4 settimane in tutta Europa. Anche la situazione italiana è in miglioramento per la maggioranza delle regioni. Le varianti devono essere studiate in tutti i laboratori, ma credo che quella inglese sia già molto diffusa in tutta Italia e difficile da contenere. Meglio rivolgere un’attenzione particolare a quella africana e a quella brasiliana. Non va tutto male, ma occorre essere molto prudenti – ha concluso – gli italiani nelle ultime settimane si sono comportati nella maggioranza dei casi molto bene. Bisogna sottolinearlo e ringraziarli per questo”.

