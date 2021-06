Bollettino coronavirus Ministero Salute 12 giugno/ Cala di 300 il numero di pazienti

Penultimo giorno della settimana e nuovo appuntamento con il bollettino coronavirus del ministero della salute, il report ufficiale aggiornato con tutti i dati di oggi, sabato 12 giugno 2021, sulla pandemia di covid. La comunicazione avverrà come sempre dopo le ore 17:00, nel frattempo, rivediamo brevemente tutti i numeri del bollettino di ieri, ancora una volta molto positivi. I casi emersi sono stati 1.901 su 217.610 tamponi anti covid processati, il che significa che il tasso di positività è stato pari allo 0.87 percento, ancora una volta sotto quota 1.

Continuano ad essere contenuti anche i morti, ieri altri 69 per un totale da inizio pandemia pari a 126.924, bilancio che resta comunque gravissimo in quanto a vittime di covid, e nel contempo, si abbassa ulteriormente la pressione sugli ospedali. Ad oggi troviamo infatti ricoverate 597 persone in terapia intensiva, in calo di 29 unità rispetto a 48 ore fa, e altre 3.876 nei reparti di degenza ordinaria, computo aggiornato diminuito di 277 pazienti. La Lombardia, infine, è quella che ha comunicato più dati, leggasi altri 270 (qui il bollettino di ieri).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 12 GIUGNO: IL COMMENTO DI LE FOCHE SU ASTRAZENECA

Numeri sempre più interessanti in vista di un’estate decisamente più serena rispetto a poche settimane fa, ma in Italia tiene banco il caso di AstraZeneca dopo il decesso di una 18enne di Genova, forse affetta da patologie incompatibili con il siero. A riguardo ne ha parlato anche il noto immunologo Francesco Le Foche, docente di Scienze Biomediche all’Università la Sapienza di Roma e specialista in Allergologia ed Immuno-Infettivologia, che ospite ieri in collegamento della trasmissione di La7, L’Aria che tira, ha confessato: “L’Inghilterra ha fatto una sperimentazione in vivo che ha portato risultati importanti ma anche casi di trombosi in giovani donne. In Inghilterra c’è stata un’esplosione di casi e così hanno iniziato una vaccinazione di massa con AstraZeneca, senza fasce di età, abbattendo i contagi. L’EMA sui casi di trombosi in giovani donne si è lavata un po’ le mani. Fare la seconda dose di Pfizer dopo la prima di AstraZeneca potrebbe stimolare di più la memoria immunologica”.

