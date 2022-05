Bollettino coronavirus Ministero Salute 12 maggio/ Boom di guariti, positività 14.3%

Ecco il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, giovedì 12 maggio 2022. Il nuovo report sarà comunicato nel pomeriggio odierno, e fotograferà l’andamento attuale del covid, virus che ricordiamo, è esploso in tutto il mondo da quasi due anni e mezzo, precisamente fra gennaio e febbraio del 2020. Ad oggi la situazione in Italia resta tranquilla, così come si è potuto appurare dal bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, quando i nuovi casi di positività emersi sono stati in totale 42.249 a fronte di 294.611 tamponi analizzati sia antigenici rapidi quanto molecolari.

Il tasso di positività è stato pari al 14.3 per cento, mentre il numero dei morti da covid continua a restare piuttosto alto, ieri altri 115 decessi, per un totale dal febbraio di due anni fa pari a 164.846 vittime totali per coronavirus. Negli ospedali, invece, troviamo 338 pazienti ricoverati in terapia intensiva stando all’ultimo bollettino, più altri 8.412 in area medica, per un cambiamento rispetto al precedente report pari a -20 e -167. Infine, per quanto riguarda la regione Lombardia, ieri i contagi emersi sono stati in totale 6.157, così come da bollettino dedicato.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 12 MAGGIO_ NASCE IL CTS EUROPEO

E in attesa che il covid tiri definitivamente i remi in barca, la comunità scientifica internazionale vuole farsi trovare pronta in vista di una possibile nuova pandemia, ed è per questo che si è deciso di costituire il CTS Europeo. Ad annunciarlo nella giornata di ieri è stata Luisa Regimenti, eurodeputata di Forza Italia e componente della commissione speciale per la pandemia Covid, in occasione del suo convegno ‘Codice di deontologia medica’ organizzato a Bruxelles, alla presenza di personalità di spicco come il vicepresidente del Parlamento Popolare Europeo, Antonio Tajani, il responsabile del dipartimento Sanità di Forza Italia, Andrea Mandelli e di un centinaio di specialisti di tutte le branche mediche.

"Nasce il Comitato tecnico scientifico europeo – ha detto Regimenti, come si legge su Skytg24.it – per ripensare ad un codice di deontologia medica per affrontare al meglio, in futuro, emergenze sanitarie come il Covid, tutelando sia i medici che i pazienti con linee guida, principi e regole finora non previste né normate".











