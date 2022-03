Bollettino coronavirus Ministero Salute 12 marzo/ -158 ricoveri, positività 12.4%

Scopriamo insieme il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, sabato 12 marzo 2022. Si sta per chiudere una nuova settimana covid in Italia, e anche se i contagi non sono decresciuti così tanto come si era invece registrato sette giorni fa, la situazione, ci dicono gli esperti, non deve allarmare. Conferma di un trend tutto sommato positivo lo si è avuto anche dal bollettino di ieri, quando i nuovi casi di positività emersi sono stati in totale 53.127 su 425.638 tamponi processati, sia antigenici quanto molecolari.

Il tasso di positività è stato invece ancora una volta al di sopra del 10 per cento, per l’esattezza all’12.4% e resta ancora alto il numero dei morti, visto che nella giornata di ieri sono deceduti 156 persone per covid, per un totale da inizio emergenza pari a 156.649 deceduti. Le belle notizie giungono comunque dagli ospedali, dove ad oggi troviamo 527 pazienti ricoverati in terapia intensiva, dato in diminuzione di 18 allettati, e altri 8.274 in area medica, una decrescita di 140 ricoverati. Infine, la regione Lombardia ha comunicato nel bollettino di ieri 5.861 nuovi contagiati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 12 MARZO: CALANO I RICOVERI IN T.I., I DATI ISS

Nonostante qualche segnale negativo dall’ultimo bollettino coronavirus, continua a scendere il numero di pazienti covid negli ospedali, e ciò, insieme alla decrescita delle vittime, è il dato più importante. A certificarlo è stato nella giornata di ieri l’Iss, l’Istituto superiore di sanità, tramite il consueto monitoraggio sui dati. Ad oggi il tasso di occupazione dei posti letti in terapia intensiva da parte dei malati di covid è del 5.5% (rilevazione al 10 marzo), rispetto al 6.6 per cento del 3 marzo.

Per quanto riguarda i contagi scoperti tramite attività di tracciamento, il dato segna il 17 per cento nell’ultima settimana rispetto al 16 della scorsa. Cresce anche la percentuale dei casi di positività emersi attraverso la comparsa dei sintomi, 37 per cento vs 35, mentre diminuisce quella attraverso lo screening, 46 vs 49 per cento. “L’attuale situazione caratterizzata da elevata incidenza – fa sapere l’Iss – non consente una puntuale mappatura dei contatti dei casi, come evidenziato dalla bassa percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento”.



