Bollettino coronavirus Ministero Salute 12 novembre/ +61 ricoveri, positività 1.4%

Il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, 12 novembre 2021, è atteso come sempre dopo le ore 17:00. Essendo oggi venerdì scopriremo come da copione quali saranno le colorazioni delle regioni per la settimana che verrà, e attualmente non sembrano esservi situazioni particolarmente allarmanti, ma non è da escludere che qualche zona della nostra penisola possa tornare alla colorazione gialla fra sette giorni, alla luce dei contagi in crescita. Nel frattempo andiamo a rivedere velocemente il bollettino di ieri, quando i contagi emersi sono stati in totale 8.569, su 595.812 tamponi antigenici e molecolari processati.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 12 novembre/ Positività 0.8%, +3 in T.I.

Il tasso di positività è stato così pari all’1.4%, in calo di 0.2 punti percentuali, mentre, per quanto riguarda i decessi, anche ieri è stato comunicato il dato più triste, con 67 morti per covid per un totale dal 20 febbraio 2020 pari a 132.618. Negli ospedali i pazienti stanno aumentando con costanza anche se non a ritmi allarmanti, e ad oggi vi sono 422 ricoverati in terapia intensiva, dato decresciuto di una sola unità in 24 ore, e altri 3.509 invece allettati in area medica, i casi meno gravi. Infine, solito breve excursus sulla Lombardia che ieri ha comunicato 1.066 nuovi contagiati (qui il bollettino completo).

Bertolaso, "Lombardia zona gialla? Non escludo"/ Video "Regione tiene ma i numeri..."

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 12 NOVEMBRE: MELONI CONTRO STATO DI EMERGENZA

Alla luce dei contagi in aumento negli ultimi giorni, il governo sta prendendo seriamente in considerazione la possibilità di prorogare lo stato di emergenza oltre l’attuale scadenza fissata al 31 dicembre prossimo. A tale decisione si oppone però fermamente una parte della politica, a cominciare dalla leader dell’Opposizione, Giorgia Meloni, numero uno di Fratelli d’Italia, che intervenuta ieri mattina in diretta tv su Skytg24, ha spiegato: “La proroga dello stato di emergenza e il green pass non vano d’accordo. Se le misure che l’Italia ha adottato, le più rigide del mondo, hanno funzionato allora non hai bisogno della proroga dello stato di emergenza”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 11 NOVEMBRE/ +1.066 casi, 6 morti

Quindi la leader del Centrodestra ha aggiunto e concluso così il suo intervento sull’argomento: “Se ne hai bisogno allora devi dire che quelle misure non hanno funzionato. Siamo in una situazione dove non c’è certezza, perso che Draghi non debba farsi convincere a prorogare lo stato di emergenza da Speranza”. La sensazione, alla luce di quanto detto sopra sui contagi, è che alla fine sia lo stato di emergenza quanto il green pass verranno prolungati almeno fino alla prossima primavera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA