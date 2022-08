Bollettino Coronavirus Ministero Salute 13 agosto/ Tasso di positività stabile al 15%

Il weekend del Ferragosto è iniziato ed anche quest’oggi, sabato 13 agosto 2022, andremo a capire quale è la situazione per quanto concerne l’emergenza Coronavirus in Italia con il consueto bollettino diramato dal Ministero della Salute. La comunicazione ufficiale relativamente ai nuovi dati arriverà nel pomeriggio. Al suo interno verranno resi noti gli ultimi parametri registrati nel Paese: dal tasso di positività al numero di morti, fino alla questione ospedali.

In attesa degli ultimi aggiornamenti, andiamo a vedere quale quadro è stato descritto nel bollettino Coronavirus del Ministero della Salute nella giornata di ieri. Le autorità competenti hanno segnalato che il tasso di positività è rimasto stabile rispetto alle ore precedenti, al 15%. Il numero di nuovi casi è stato infatti di 26.693 a fronte di quasi 178 mila tamponi processati, sia molecolari che rapidi. Le vittime al dì sono purtroppo ancora tante: 152. Il bilancio dei guariti però è sempre più in rialzo. È sotto controllo ed in fase di miglioramento, infine, l’occupazione delle strutture sanitarie: -15 pazienti in terapia intensiva (306) e -315 pazienti negli altri reparti Covid (8.043).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 13 AGOSTO: BASSETTI E I DUBBI SULLA QUARANTENA

I dati che arrivano dal bollettino Coronavirus del Ministero della Salute, in attesa di quelli di sabato 13 agosto 2022, rivelano che il virus sta diventando endemico. È necessario, secondo alcuni esperti, abituarci a convivere con esso. Di questa idea è, ad esempio, Matteo Bassetti. Il direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, in un’intervista all’Adnkronos Salute, ha ribadito in tal senso la necessità di passare ad una quarantena “light” per i positivi.

“Si posso ridurre i giorni di isolamento basandosi molto sulla personalizzazione della quarantena: quando finiscono i sintomi faccio un tampone e se negativo si può uscire. Oppure alle fine dei sintomi, dopo 48 ore, a prescindere dal risultato del test si può uscire”, ha detto. Un provvedimento secondo lui indispensabile in vista dell’autunno. “Rischiare di tenere a casa in autunno tante persone asintomatiche non è come farlo a luglio o agosto, c’è il rischio reale che tanti servizi fondamentali si blocchino”.











