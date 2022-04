Bollettino coronavirus Ministero Salute 13 aprile/ -52 ricoveri, positività 14.7%

Andiamo a visionare anche oggi, mercoledì 13 aprile 2022, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute, il report ufficiale con tutti i dati aggiornamenti sulla pandemia di covid. La situazione in Italia continua ad essere in stallo, con un numero di contagi ancora piuttosto elevato, ma con le ospedalizzazioni che non sembrano gravare sul sistema sanitario nazionale. E’ quello che si è verificato anche ieri, così come da bollettino coronavirus del ministero della salute dedicato, quando i nuovi casi di covid conteggiati sono stati in totale 83.643 su 563.018 tamponi processati fra antigenici rapidi e molecolari.

Bollettino vaccini covid oggi 13 aprile/ Dosi booster somministrate a quota 39 mln

Il tasso di positività resta piuttosto alto, ieri pari al 14.7 per cento e in linea con la media dell’ultimo periodo, e continuano a pesare le vittime da coronavirus, ieri altre 169 per un totale di 161.032 da inizio pandemia. Negli ospedali, invece, situazione tutto sommato tranquilla visto che in terapia intensiva vi sono al momento 463 casi di covid, in decrescita di 3 unità rispetto al precedente report, e altri 10.207 in area medica, in diminuzione di 49 allettati. Infine il solito sguardo alla regione Lombardia, e al bollettino di ieri, che ha comunicato altri 11.669 casi di positività.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 13 aprile/ 39.500 morti da inizio pandemia

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 13 APRILE: IL COMMENTO DI SILVESTRI

E per parlare della situazione pandemica, è tornato allo scoperto nella giornata di ieri il noto virologo Guido Silvestri, professore italiano di fama internazionale presso la Emory University di Atlanta. Intervistato dai microfoni de Il Fatto Quotidiano Silvestri si è detto ottimista per le prossime settimane, ma sottolineando come nei prossimi mesi potrebbero verificarsi delle ricadute: “Che questa sarebbe stata l’evoluzione del virus – racconta – con buona pace dei virologi da ombrellone che pensavano il contrario, lo avevamo già previsto nel 2020. E così è avvenuto”.

SCENARIO COVID/ L’emergenza ufficiale è finita ma quella strisciante continua (e crea problemi)

Silvestri ha spiegato che il covid è entrato “in una fase benigna”, ma guai a dire che la pandemia starebbe finendo: “Non è così, ma già due mesi fa sostenevo che, con i vaccini e l’arrivo di Omicron, sarebbe presto finita la fase emergenziale della pandemia. E così è stato. Dovremo convivere con Sars-CoV-2 come si convive con tanti altri virus”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA