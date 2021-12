Bollettino coronavirus Ministero Salute 13 dicembre/ Positività 3.7%, +169 ricoveri

Siamo in attesa del bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, lunedì 13 dicembre 2021. In questo giorno di festa in molte zone d’Italia, non si fermano i classici report riguardanti l’andamento del covid, e anche nelle prossime ore scopriremo come sta evolvendo la curva pandemica. L’Italia sta attraversando forse la parte centrale di questa quarta ondata e lo si è capito anche dai dati in aumento negli scorsi giorni, a cominciare dal bollettino di ieri, domenica 12 dicembre, che ha comunicato altri 19.215 nuovi casi di positività a fronte di 501.815 tamponi analizzati nei laboratori, sia antigenici quanto molecolari.

Bollettino vaccini covid oggi 13 dicembre/ 102 milioni di dosi somministrate

Il tasso di positività si mantiene sui livelli della media del periodo, pari al 3.7 per cento, mentre i morti per covid ieri sono stati 66, per un totale pesantissimo da inizio pandemia pari a 134.831 decessi. Gli ospedali, nel frattempo, continuano a riempirsi, e ieri sono stati registrati altri 11 pazienti in più in terapia intensiva ed altri 158 in area medica, per un totale rispettivamente pari a 829 e 6.697. Infine il consueto sguardo alla Lombardia, dove i casi sono stati ieri 3.278 (qui il bollettino regionale).

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 13 dicembre/ -21 ricoveri, positività 3%

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 13 DICEMBRE: TAJANI E FEDRIGA SULLO STATO D’EMERGENZA

Intanto si avvicina inesorabile la data del 31 dicembre, giorno in cui scadrà lo stato di emergenza. Il governo non ha ancora deciso se prolungarlo (cosa molto probabile) o meno, e a riguardo hanno detto la loro nella giornata di ieri Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, e il governatore della regione Friuli Venezia Giulia, Fedriga. “La scienza deve fare delle proposte serie – ha spiegato il forzista parlando con SkuTg24 – poi la politica deve assumersi delle responsabilità. Ma la scienza dica in maniera chiara cosa decide di fare. Lo stato di emergenza non è di destra né di sinistra. Andiamo avanti con regole, adottiamo tutti gli strumenti utili per evitare la diffusione della pandemia”.

BOLLETTINO LOMBARDIA, DATI CORONAVIRUS 12 DICEMBRE/ 10 morti, 3278 casi, -24 ricoveri

Così invece Fedriga a La Stampa: “Non e’ necessario. Abbiamo la possibilità di legiferare anche con decreti d’urgenza su temi specifici e su questo si può lavorare: se servono delle misure ad hoc – personale sanitario aggiuntivo con gli specializzandi o sostegni per le Rsa – possiamo prendere dei provvedimenti mirati svincolati dallo stato di emergenza”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA