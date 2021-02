Bollettino coronavirus Ministero Salute 13 febbraio/ Superata quota 93mila morti

Nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, il report aggiornato con tutti i dati riguardanti la pandemia di covid di oggi, sabato 13 febbraio 2021. Nella giornata di ieri i dati sono apparsi in miglioramento rispetto a 48 ore fa, con un calo di contagiati, di morti e del tasso di positività, oltre che dei pazienti ospedalizzati. Nel dettaglio sono stati scoperti 13.908 casi in 24 ore, poco più di 1000 in meno rispetto ai 15.146 di giovedì che resta il picco massimo settimanale.

Da quando è scoppiata l’emergenza sono 2.697.296 le persone che hanno contratto l’epidemia in Italia, mentre al momento sono poco più di 400mila coloro che sono positivi. Purtroppo ancora alto il numero delle vittime, ieri 316 (contro le 391 di giovedì), per un totale di decessi dal 21 febbraio che ha sfondato quota 93mila, per l’esattezza 93.045. Bene come detto sopra la situazione ricoveri, con 206 posti letto liberati in degenza normale (18.736), e altri 2 in terapia intensiva, dove al momento vi sono 2.095 persone con il covid.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 13 FEBBRAIO, IL PUNTO DI BRUSAFERRO

La Lombardia si conferma la regione con più positivi, ieri 2.526, circa 1.000 in più rispetto alla Campania, a quota 1.637, con l’Emilia Romagna subito dietro a 1.538. In generale la settimana che va chiudendosi ha visto dei numeri ancora “buoni” ma in rialzo rispetto a sette giorni fa, come specificato ieri dal presidente dell’Iss, l’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro: “In Italia – le sue parole durante la conferenza stampa classica del venerdì sul monitoraggio della Cabina di regia – la curva ci indica una situazione stabile ma il numero di Regioni che segnala un aumento nell’incidenza dei casi comincia a crescere”. Brusaferro ha aggiunto e concluso: “Siamo in una fase molto delicata dell’epidemia, con circolazione diffusa delle varianti che sono più trasmissibili. Ci sono dunque segnali di controtendenza ed è necessaria grande precauzione. Ci potrebbe essere una crescita di nuovi casi se non si rafforzano le misure. Ci sono 2 regioni a rischio alto e un Rt che risale a 0,95”.

