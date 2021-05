Bollettino coronavirus Ministero Salute 13 maggio/ Nelle T.I. meno di 2.000 pazienti

Facciamo il punto sulla pandemia di covid in Italia con il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute aggiornato ad oggi, giovedì 13 maggio 2021, tutti i dati riguardanti i morti, i nuovi contagiati e la situazione ospedaliera. In attesa di scoprire i nuovi numeri, rivediamo brevemente il report di ieri, mercoledì 12 maggio, quando i casi emersi sono stati 7.852 a fronte di 306.744 tamponi processati, per un tasso di positività che si mantiene molto basso, al di sotto del 35 (per l’esattezza 2.6).

Infezione da covid dopo prima dose vaccino/ Cosa fare? “Il richiamo non serve”

Nel contempo si segnalano altri 262 morti, e continua anche la discesa dei ricoveri, con 64 pazienti in meno in terapia intensiva (totale 1.992, per la prima volta dopo mesi sotto i 2000), e 14.280 ricoverati in degenza normale (-657). Al momento vi sono 352.422 persone con il covid in Italia, di cui 336.150 in isolamento domiciliare, mentre, le regioni con più casi sono state Lombardia (qui il report completo), Campania e Piemonte.



Intanto ieri è tornato a parlare il professor Matteo Bassetti della clinica San Martino di Genova, che interpellato dall’Adnkronos sull’efficacia dei vaccini ha spiegato: “Basta contrapposizioni tra Guelfi e Ghibellini, chiedo ai colleghi di piantarla con posizioni ideologicamente ferme, occorre evolversi e cambiare rispetto ai dati che vediamo. Le contrapposizioni non servano davvero a nulla. Non voglio entrare nella polemica tra Burioni e Galli, di quest’ultimo poi non parlo più. Ma Burioni sulla validità del vaccino Pfizer contro le varianti ha ragione”.

Sterco e urina di vacca come cura anti-covid in India/ I medici “Non sono efficaci”

E ancora: “Il vaccino Pfizer dimostra girono dopo giorno di esser fatto bene, di coprire le varianti e quindi sono dell’idea che sia stato fatto un ottimo lavoro a livello di ingegneria e i risultati sono sotto gli occhi di tutti: riduce del 99% i decessi”. Sui ‘chiusuristi‘, invece: “C’è qualcuno che ha fatto delle chiusure una posizione ideologica e la propria ragione di vita. Sembrano dei dischi rotti e hanno atteggiamenti anacronistici. Non li ascolto più perché non c’è un razionale scientifico in quello che sostengono. Pensano che il loro modus operandi sia l’unico, mentre non hanno ancora capito che per combattere la pandemia non servono solo le chiusure”.







© RIPRODUZIONE RISERVATA