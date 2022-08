Bollettino Coronavirus Ministero Salute 14 agosto/ Tasso di positività scende a 13,4%

È la vigilia di Ferragosto, ma tra vacanze e relax non manca l’appuntamento con il bollettino Coronavirus, che anche oggi, domenica 14 agosto 2022, arriverà dal Ministero della Salute. I nuovi dati verranno comunicati come di consueto nel pomeriggio, con tutti i parametri necessari a evidenziare il quadro epidemico attuale del Paese: dal tasso di positività al numero di morti, fino alla questione ospedali. Per farsi un’idea di quella che è la situazione, in attesa dell’aggiornamento, andiamo a vedere il bollettino Coronavirus di ieri.

Le autorità competenti hanno segnalato che il tasso di positività è sceso rispetto alle ore precedenti, dal 15% al 13,4%. Il numero di nuovi casi è stato infatti di 24.787 a fronte di 185.120 tamponi processati, sia molecolari che rapidi. Le vittime al giorno sono purtroppo ancora tante, seppure in discesa: 129. Il bilancio dei guariti invece è sempre più in rialzo. È sotto controllo ed in fase di miglioramento, infine, l’occupazione dei posti negli ospedali. Sono 7.755 le persone ricoverate in aree mediche Covid (-288), con i malati in terapia intensiva che invece sono 291 (-15), di cui 18 sono ingressi giornalieri.

CORONAVIRUS ITALIA: SI LAVORA IN VISTA DELL’AUTUNNO

La situazione relativa al Coronavirus in Italia, come testimonia anche il bollettino di oggi, domenica 14 agosto 2022, che arriverà a breve, è ottimistica. Nonostante i casi di positività continuino ad essere numerosi, si sta iniziando a convivere con il virus. Una notizia importante in vista dell’autunno, quando una nuova ondata potrebbe abbattersi sul Paese. La sensazione però è che quest’ultimo la vivrà in modo meno controllato, con misure di restrizione blande. Lo dimostrano le linee guida che sono sul tavolo del Governo. L’ISS ha ad esempio definito quelle da seguire a scuola, con i bambini che non dovranno più indossare le mascherine, anche in caso di raffreddore.

L’obiettivo è comunque quello di andare avanti con la campagna di vaccinazione, affinché le persone più fragili e a rischio siano protette, mentre va avanti la vita all’insegna della normalità. Il Covid è un nemico che adesso fa meno paura rispetto a prima.











