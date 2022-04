Bollettino coronavirus Ministero Salute 14 aprile/ -55 ricoveri, positività 14.8%

Il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, 14 aprile 2022, verrà comunicato come sempre nel tardo pomeriggio odierno. Sarà il classico appuntamento in cui andremo a fare il punto sulla pandemia di covid che ha stretto in una morsa il nostro Paese da ormai più di due anni a questa parte. In attesa di tutti i nuovi dati andiamo a rivedere il bollettino di ieri che ha confermato ancora una volta una situazione di stabilità, con contagi ancora alti ma nessun allarme. Il numero dei casi positivi è stato pari a 62.037 a fronte di 419.995 tamponi processati, sia antigenici quanto molecolari.

Il tasso di positività è stato così pari al 14.8 per cento, a conferma della contagiosità di Omicron. Resta alto anche il numero delle vittime da covid, che non accenna a diminuire e che ieri ha registrato altri 155 decessi, per un totale da inizio pandemia pari a 161.187. Negli ospedali, invece, sono 449 i ricoverati in terapia intensiva e altri 10.166 in area medica, per una variazione rispetto a ieri pari a -14 e -41. Infine, per quanto riguarda la regione Lombardia, il bollettino di ieri ha comunicato ieri altri 8.723 contagi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 14 APRILE: LE PAROLE DEL MINISTRO SPERANZA

Intanto nella giornata di ieri è uscito allo scoperto nuovamente il ministro della salute, Roberto Speranza, che ha affrontato vari argomenti “caldi” relativi al covid, a cominciare dalla somministrazione del secondo booster, la quarta dose: “Sulla 4/a dose del vaccino anti-Covid stiamo partendo ora con gli over80 ed i fragili over60, la mia raccomandazione è vaccinare a breve le persone più fragili come raccomandato. Valuteremo poi se immaginare a partire dall’autunno altri richiami per altre fasce di popolazione utilizzando i vaccini aggiornati: nei mesi che ci separano cioè da qui all’autunno valuteremo un ulteriore booster con i vaccini aggiornati per ulteriori fasce di cittadini, ma quali saranno queste fasce lo capiremo con gli scienziati”.

Speranza ha raccomandato anche l’uso delle mascherine: “La pandemia non è finta e ci sono numeri di circolazione virale significativi, ma dobbiamo avere fiducia nella scienza. A oggi abbiamo il 91,44% che ha fatto la prima dose di vaccino, e il 90% che hanno completato il primo ciclo e 39 mln hanno fatto anche il richiamo. Inoltre, sta partendo in questi giorni anche il secondo booster per over80 e fragili. L’utilizzo delle mascherine inoltre è e resta essenziale. Se siamo in una fase diversa è grazie alla campagna di vaccinazione”. Infine il ministro ha ricordato che “Circolazione molto significativa, fiducia in vaccini e farmaci”.











