Bollettino coronavirus Ministero Salute 14 dicembre/ Rapporto test-positivi in rialzo

Il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, 14 dicembre, sarà comunicato come al solito in serata, nell’attesa dei nuovi numeri diamo uno sguardo ai dati di ieri, quando sono stati scoperti 17.938 nuovi casi e 484 vittime. Il totale dei contagi da inizio pandemia, lo scorso 21 febbraio, è così salito a quota 1.843.712 mentre il dato drammatico delle vittime segna 64.520 decessi negli ultimi dieci mesi. Il Veneto continua a guidare la triste classifiche delle regioni con più contagi, ieri 4.092 nuovi casi, seguito dalla Lombardia a 2.335 e quindi dall’Emilia Romagna a 1.940 e dal Lazio a 1.339. Preoccupa il tasso di positività che dopo il calo costante degli ultimi giorni, nelle scorse 24 ore è tornato a ricrescere, portandosi dal 10.1% di sabato all’11.7% di ieri, 1.6 punti percentuali in più, segno che qualcosa non sta funzionando a dovere.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE, IL MONITO DI BOCCIA

I dati per sorridere comunque ci sono, a cominciare dal continuo alleggerimento della situazione ospedaliera, con 3.158 pazienti totali ricoverati per covid in terapia intensiva, -41 rispetto a sabato. Nei reparti ordinari, invece, troviamo 27.753 persone, con 333 posti letto liberati in 24 ore. Nonostante questa fotografia faccia vedere un po’ di luce in fondo al tunnel, fanno storcere il naso le immagini che ci arrivano dalle vie dello shopping delle città italiane, dove ieri numerose persone si sono accalcate fuori dai negozi, facendo venire meno il principi del distanziamento. “Le foto degli assembramenti – ha tuonato il ministro per gli affari regionali, Boccia, ai microfoni del Corriere della Sera – mostrano scene ingiustificabili, irrazionali, irresponsabili. In alcune strade ci sono assembramenti intollerabili, mentre dovremmo sentire ogni giorno dentro di noi il lutto nazionale. Il lockdown generale per le Feste deciso dalla Germania e’ una scelta che personalmente condivido”. Di seguito il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 13 DICEMBRE





