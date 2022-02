Bollettino coronavirus Ministero Salute 14 febbraio/ -283 ricoveri, positività 11.2%

E’ lunedì 14 febbraio 2022, e come ogni giorno da ormai quasi due anni a questa parte, andremo a visionare assieme il bollettino coronavirus del ministero della salute. L’appuntamento è fissato come sempre dopo le ore 17:00 di questa sera, e come da copione i numeri del report odierno tenderanno ad essere al ribasso visti i pochi tamponi anti covid che vengono processati solitamente nel weekend. In ogni caso la situazione coronavirus in Italia sta divenendo ogni giorno che passa sempre migliore e anche il bollettino di ieri lo ha confermato, visto che i contagi sono stati in totale 51.959 a fronte di 462.881 tamponi processati, sia antigenici quanto molecolari.

COVID UK/ "Ricoveri bassi, contagi ridotti, ora monitoriamo gli effetti di Omicron"

Il tasso di positività si conferma sui livelli degli ultimi giorni, ieri pari al 11.2 per cento, mentre resta ancora molto alto il numero di vittime da covid, visto che ieri i decessi in totale sono stati 191 per un computo aggiornato dal 20 febbraio 2020 pari a 151.015 deceduti per coronavirus. Bene invece la situazione negli ospedali, visto che ad oggi nei nosocomi italiani troviamo 1.190 pazienti gravi, quelli in terapia intensiva, e altri 16.060 in area medica, per un doppio calo rispettivamente di 33 e 250 unità. Infine uno sguardo alla regione Lombardia, che da bollettino di ieri ha comunicato 5.247 nuovi contagiati.

Lombardia, bollettino coronavirus 13 febbraio/ 5.247 casi, 27 morti, -114 ricoveri

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 14 FEBBRAIO: IL COMMENTO DI BRUSAFERRO

La situazione pandemica in Italia continua quindi a migliorare, e lo ha confermato anche il professor Silvio Brusaferro, numero uno dell’Iss, l’istituto superiore di sanità, nonché portavoce del Cts, il Comitato Tecnico Scientifico, che parlando ieri ai microfoni del Corriere della Sera ha spiegato: “La discesa è chiara. L’indice Rt si conferma sotto la soglia epidemica. Si è abbassato a 0,85 rispetto allo 0,90 della settimana precedente e questo significa che il numero degli infetti tende a scendere. Si riducono i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti di medicina rispettivamente dell’11% e del 7,7%. Lo scenario è un trend di decrescita importante”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS SALUTE 13 FEBBRAIO/ 191 morti Italia 51959 casi, -250 ricoveri

Ovviamente a fare la differenza durante questa quarta ondata di covid, permettendo di mantenere ospedalizzazioni contenute, è stata “la copertura vaccinale – prosegue Brusaferro – la capacità di aver garantito un milione di tamponi al giorno, hanno fatto la differenza così come i comportamenti degli italiani, consapevoli di dover collaborare”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA