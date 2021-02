Bollettino Coronavirus Ministero Salute 14 febbraio/ Dubbi su riapertura impianti sci

Cresce l’attesa per il tradizionale (purtroppo) appuntamento con il nuovo bollettino Coronavirus Italia del Ministero della Salute, contenente tutti i dati di oggi, domenica 14 febbraio 2021, relativi alla pandemia nel nostro Paese. Nella giornata di ieri i dati non sono apparsi troppo in miglioramento rispetto a 48 ore fa, visto e considerato che si è registrato un aumento del tasso di positività (5%), cresciuto dello 0,4% rispetto a venerdì. Nel dettaglio sono stati scoperti 13.532 casi in 24 ore, su 290.534 tamponi effettuati. Ancora elevato, seppur stabile, il numero dei morti (311), mentre i guariti/dimessi sono stati 13.973.

Dallo scorso febbraio sino alla data odierna sono 2.710.819 i contagi rilevati, con 93.356 decessi totali e 2.216.050 guariti/dimessi nell’arco di un anno. I pazienti attualmente positivi sul suolo nazionale sono 401.413 e i ricoverati con sintomi 18.500 (-236). Calano anche le terapie intensive (-33 unità). Fra le Regioni con più contagiati spicca ancora una volta la Lombardia (3.574 persone), seguita dal Lazio (2.121) e, al terzo posto, da Piemonte ed Emilia-Romagna (1.889 casi a testa). È invece la Valle d’Aosta “l’isola felice” in questo momento, con appena 13 contagi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 14 FEBBRAIO, DUBBIO SULLO SCI

Mentre attendiamo di scoprire le statistiche che compongono il nuovo bollettino Coronavirus Italia di oggi, domenica 14 febbraio 2021, segnaliamo come siano tornati ad aleggiare i dubbi circa la riapertura degli impianti sciistici. La ripartenza nelle regioni gialle è prevista sin da domani, lunedì 15 febbraio, con ingressi contingentati del 30% e del 50% sulle cabinovie. “Su questo fronte però il rischio che le strutture restino chiuse è concreto – riferisce l’agenzia ANSA –: tra i tecnici c’è preoccupazione, soprattutto dopo la moltiplicazione dei contagi dovuti alla variante inglese del Covid, che in Lombardia – tra le prime ad aver annunciato la ripartenza – ha una più alta diffusione rispetto alla media nazionale”. Ricordiamo, peraltro, che il Governo Conte, prima di lasciare Palazzo Chigi, ha prorogato il blocco agli spostamenti tra le regioni di qualsiasi colorazione sino a giovedì 25 febbraio, dunque le piste da sci sarebbero fruibili soltanto dai cittadini residenti in quella regione oppure dai proprietari delle seconde case. Nessuna ripartenza del mondo della neve, invece, in Abruzzo e in Trentino, finiti in zona arancione.

