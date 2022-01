Bollettino coronavirus Ministero Salute 14 gennaio/ Più di 140mila morti per covid

Il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, 14 gennaio 2022, verrà comunicato come sempre dopo le ore 17:00 di questa sera. Nell’attesa di capire se il governo deciderà di abolire il report giornaliero, in favore di uno settimanale (così come ventilato molto negli scorsi giorni), andiamo a dare una riletta al bollettino di ieri, quando i nuovi contagiati emersi sono stati in totale 184.615 a fronte di 1.181.179 tamponi analizzati sia antigenici rapidi quanto molecolari.

BASTA REPORT COVID?/ "I dati aiutano, ma devono essere trasparenti e comprensibili"

Il tasso di positività, l’incidenza dei contagi sul numero totale di test elaborati, è stato pari al 15.6 per cento, mentre il numero di morti da covid ieri è stato ancora una volta molto pesante, ovvero +316 decessi, per un computo aggiornato dal 20 febbraio 2020 pari a 140.188. Negli ospedali la situazione continua a peggiorare, e anche se l’incremento giornaliero non è massiccio, i reparti iniziano ad affollarsi, a cominciare da quelli di terapia intensiva, dove vi sono attualmente 1.668 allettati, -1 rispetto a ieri. In area medica, invece, il dato segna quota +339 (totale 17.648). Infine uno sguardo al bollettino della Lombardia di ieri, quando i contagi sono stati 39.683.

OBBLIGO VACCINALE/ I quesiti finiti sul tavolo della Corte di Giustizia Ue

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 14 GENNAIO: IL COMMENTO DI RENZI

Intanto nella giornata di ieri è uscito allo scoperto il numero uno di Italia Viva, Matteo Renzi, che ha invitato a fermare gli allarmismi sul covid. Intervistato da Radio Leopolda ha spiegato, così come si legge su Skytg24.it: “Bisogna smettere di inseguire isterie di chi dice che avremo un gennaio catastrofico per il Covid. E’ un altro Covid rispetto a un anno fa. Sono più che dimezzate le terapie intensive a fronte di un aumento dei contagiati, che sono trenta volte di più rispetto ai contagiati di marzo 2020”.

Ipotesi fuga Covid da laboratorio insabbiata da scienziati?/ Spuntano mail e Fauci...

Renzi si è soffermato anche sulla scuola, dicendo: “Bisognerebbe fare regole ancora più semplici per le scuola. Se tu chiudi le scuole fai la cosa più ingiusta che ci possa essere: condanni questi ragazzi a vivere in uno stato di segregazione culturale e educativa”. Poi ha concluso: “Il Covid non è una influenza. Ma la nuova variante Omicron va gestita come si gestisce una influenza. Bisogna insistere sulle monoclonali. Gestiamola senza culto del numero dei contagiati: bisognerebbe dare solo il numero delle terapie intensive”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA