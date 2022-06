Bollettino coronavirus Ministero Salute 14 giugno/ Crescono ricoverati, +102 pazienti

E’ giunto il momento di scoprire assieme il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, i dati riguardanti la pandemia di covid aggiornati ad oggi, martedì 14 giugno 2022. Nessun segnale d’allarme in Italia, nonostante la lenta diffusione della nuova sottovariante Omicron BA.5, e lo si è capito chiaramente da quanto comunicato nel bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati 10.371 su 74.636 test anti covid processati. Il tasso di positività è stato pari al 13.9%, mentre le vittime continuano a viaggiare su numeri piuttosto alti, ieri altre 41 per un totale dal primo giorno di pandemia, il 20 febbraio di due anni fa, pari a 167.432.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 13 GIUGNO/ Dati: +1.259 casi, 6 morti

Uno sguardo agli ospedali italiani: ad oggi vi sono solamente 193 pazienti gravi, quelli ricoverati in terapia intensiva, dato in crescita di 10 unità, mentre in area medica il numero aggiornato segna quota 4.210, per una crescita rispetto al precedente bollettino di 92 allettati. Infine la regione Lombardia, dove da bollettino covid di ieri sono emersi altri 1.259 positivi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 13 GIUGNO/ Dati Min. Salute: +10.371 casi, 41 morti

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 14 GIUGNO: IL COMMENTO DI CARTABELLOTTA

Nino Cartabellotta, numero uno della Fondazione Gimbe, è tornato a parlare della questione della mascherine a scuola, chiedendo che si faccia chiarezza. Secondo il professore numero uno del think tank meneghino, serve una circolare ad hoc: “Sarebbe opportuno che vi fosse una circolare ad hoc – ha spiegato parlando oggi ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus – se c’è un rischio sanitario la responsabilità è giusto che sia del ministero della Salute e degli altri competenti”.

Bollettino vaccini covid oggi 13 giugno/ 788.356 seconde dosi booster inoculate

Poi Nino Cartabellotta ha aggiunto: “Non mi piace che sia stata scaricata la decisione sui presidi. E’ un po’ come se avessimo, nel corso di questi mesi, affidato al controllore del treno, della metropolitana o dell’autobus la decisione se fare indossare o non indossare la mascherine. Questo demandare – ha concluso – diventa uno scaricabarile che non aiuta le decisioni e mette in difficoltà chi poi deve prenderle in prima linea”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA