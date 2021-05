Bollettino coronavirus Ministero Salute 14 maggio/ Continua il calo in rianimazione

E’ atteso in serata il bollettino coronavirus del ministero della salute aggiornato ad oggi, venerdì 14 maggio 2021. Fra poche ore scopriremo quindi l’evoluzione dei contagi regione per regione, e analizzeremo i dati emersi, a cominciare da nuovi contagi, i morti e situazione ospedaliera. Nell’attesa possiamo rileggere il bollettino comunicato ieri, che ha confermato il calo dei contagi ormai da un mese a questa parte. Ieri sono stati scoperti infatti 8.085 nuovi casi a fronte di 287.026 tamponi analizzati.

Il dato dei morti si conferma anch’esso in calo, ieri altri 201, mentre è risalito leggermente il tasso di positività, anche se di pochissimo, passando dal 2.6% di martedì al 2.8 delle scorse 24 ore. In merito alla situazione ospedaliera si segnalano 1.893 pazienti ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali italiani, leggasi 99 in meno rispetto a ieri. Nei reparti di degenza normale, invece, il calo è stato come più significativo, ed al momento vi sono 13.608 pazienti ricoverati (ben 672 in meno). Infine il solito sguardo alle regioni con più casi e ancora una volta è stata la Lombardia quella a segnalare più contagi con 1.396 casi emersi in 24 ore (qui il bollettino completo)

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 14 MAGGIO: FONTANA SU DOSI EXTRA ASTRAZENECA

Intanto le regioni continuano a discutere della possibilità di ridistribuire le dosi avanzate di AstraZeneca, i farmaci in “giacenza” perchè rifiutati dalle persone spaventate dalle notizie circolanti nelle ultime settimane. Zone come la Sicilia o la provincia autonoma di Trento hanno migliaia di sieri in attesa e di conseguenza vi sono altri che chiedono di poter averle per accelerare ulteriormente la campagna vaccinale. Fra queste anche la Lombardia, con il governatore Attilio Fontana, intervenendo ieri presso i microfoni di Radio 24, che ha spiegato: “Il commissario Figliuolo ci ha detto che stanno facendo le valutazioni del caso. Noi lombardi abbiamo il grande merito che li utilizziamo tutti senza alcun problema, stiamo utilizzando anche AstraZeneca. Anche io mi sono vaccinato con AstraZeneca ed è stata un’ottima scelta”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 13 MAGGIO





