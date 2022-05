Bollettino coronavirus Ministero Salute 14 maggio/ Ricoveri covid sotto quota 8.000

Facciamo il consueto punto giornaliero sulla pandemia di covid in Italia con il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, sabato 14 maggio 2022. Si sta per chiudere una nuova settimana e in Italia la situazione resta relativamente tranquilla. A 14 giorni dalla decisione di eliminare l’obbligo delle mascherine al chiuso, i contagi non sembrano dare segnali di allarme ne di rialzo, e lo si è capito anche dal bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 38.507 a fronte di 265.647 tamponi analizzati fra antigenici rapidi e molecolari.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 13 MAGGIO/ +5.347 contagiati, sale tasso positività

Il tasso di positività è stato del 14.6 per cento, mentre il numero delle vittime da covid ieri ha segnato quota 115, per un totale da inizio pandemia pari a 165.091 decessi. Negli ospedali troviamo al momento 341 italiani ricoverati in terapia intensiva, numero che rispetto alla precedente comunicazione è cresciuto di 7 unità, e altri 7.907 in area medica, per una variazione di -251 rispetto all’ultimo report. Infine, per quanto riguarda la regione Lombardia, i contagi segnalati nel bollettino coronavirus di ieri sono stati 5.347.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 13 MAGGIO/ +115 morti, -244 ricoverati

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 14 MAGGIO: IL COMMENTO DI LUISA REGIMENTI

Luisa Regimenti, eurodeputata di Forza Italia, è tornata a sottolineare l’importanza di una task force dell’Unione Europea che possa intervenire in maniera rapida e univoca in caso dovesse insorgere una nuova pandemia. A conclusione dei lavori del Comitato tecnico scientifico europeo, in corso da mercoledì scorso a Bruxelles, la stessa forzista ha spiegato: “E’ necessaria la creazione di una task force europea di medici legali – le sue parole riportate dall’edizione online di Skytg24 – che possa essere mobilitata per condurre missioni sia in Europa sia nei Paesi con cui l’Ue ha rapporti di partenariato, per fornire supporto e assistenza specialistica. L’ho proposta alla commissione speciale Covid, di cui faccio parte. E’ così che per il futuro si potranno affrontare in modo più efficace crisi sanitarie come la pandemia”.

LEGGI ANCHE:

Bollettino vaccini covid oggi 13 maggio/ Quarta dose a quota 437mila

© RIPRODUZIONE RISERVATA