Bollettino coronavirus Ministero Salute 14 novembre/ +60 in terapia intensiva

Il bollettino coronavirus del ministero della salute di questa sera potrebbe essere significativo in quanto dai dati emersi si capirà se la curva epidemiologica stia realmente rallentando come sembra. Nonostante i contagi e le vittime continuano ad essere elevati, sta calando l’indice Rt, l’indice di contagiosità, e anche il rapporto fra test e positivi è in decrescita, piccoli segnali di miglioramento che fanno ben sperare gli addetti ai lavori. Ieri sono stati scoperti 40.902 nuovi casi di positività, nuovo record giornaliero che porta il totale dei contagi da inizio pandemia, lo scorso 21 febbraio, a quota 1.107.303. I tamponi effettuati sono stati 254.908, per un computo aggiornato di 18.455.416, quasi un terzo dell’intera popolazione italiana. I morti sono stati invece 550, in forte calo rispetto ai 636 di giovedì (44.139 le vittime totali), e senza dubbio fra i dati migliori della giornata di ieri. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, lieve flessione nell’aumento delle terapie intensive, ieri +60 contro i +83 di giovedì, mentre nei reparti di degenza ordinaria l’aumento è stato più consistente, pari a 1.041 pazienti: ad oggi vi sono 3.230 persone in terapia intensiva e 30.914 negli altri reparti.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE, REZZA: “SCENDE L’INDICE RT”

La Lombardia, il Piemonte e la Campania continuano ad essere le regioni più colpite, con il Veneto subito dietro, e Lazio, Toscana ed Emilia Romagna ben al di sopra dei 2.000 casi. “Il numero di casi di Covid-19 nel nostro Paese è salito a 650 per 100mila abitanti – le parole di Gianni Rezza direttore del dipartimento Prevenzione del ministero della Salute, rilasciate ieri tramite videomessaggio – anche se questa settimana l’Rt sembra essere leggermente diminuito da 1,7 a 1,4, ma si trova comunque sia al di sopra di 1 e questo rappresenta solo un primo segnale di una diminuzione della trasmissione che potrebbe essere attribuita ai provvedimenti che sono stati sinora presi. Purtroppo però il virus circola in tutto il paese”. “Resta necessaria – si legge invece nella bozza del report settimanale dell’Iss e del ministero della salute – una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone, in modo da alleggerire la pressione sui servizi sanitari. È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile”. Di seguito il bollettino coronavirus ministero della salute di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 13 NOVEMBRE





