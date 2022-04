Bollettino coronavirus Ministero Salute 15 aprile/ Positività 14.8%, -120 ricoveri

Anche oggi, venerdì 15 aprile 2022, andremo a fare il punto sulla pandemia di covid in Italia, attraverso il bollettino coronavirus del ministero della salute giornaliero. Il nostro Paese sta vivendo un periodo di relativa tranquillità, con i contagi che restano a livelli piuttosto alti, ma il numero delle infezioni non è accompagnato da un incremento delle ospedalizzazioni, di conseguenza non si registrano particolari allarmi.

Un quadro, quello appena descritto, che si è verificato anche nella giornata di ieri, con il bollettino dedicato che ha comunicato 64.951 nuovi casi di positività a fronte di 438.375 tamponi processati, per un tasso di positività pari al 14.8 per cento. Negli ospedali troviamo al momento 420 ricoverati in terapia intensiva, per una decrescita di 29 unità, mentre in area medica il dato di ieri segnava quota 10.075, in diminuzione di 91 allettati. I morti da covid sono invece stati 149 per un totale di 161.336 decessi da inizio pandemia, mentre in Lombardia, il bollettino di ieri ha comunicato altri 8.780 casi di positività.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 15 APRILE

Situazione quindi positiva quella che si evince dal bollettino coronavirus del ministero della salute, ma il consigliere del ministro Speranza, il noto Walter Ricciardi, docente presso la Cattolica di Roma, ribadisce il suo invito a non abbassare la guardia soprattutto in vista di quello che potrebbe succedere durante il prossimo autunno, periodo “caldo” per i virus respiratori, covid compreso.

Parlando ieri con i microfoni del quotidiano Il Messaggero ha spiegato: “Non si è arrivati al picco pandemico, probabilmente i numeri italiani sono sottostimati, c’è il rischio di un ulteriore aumento dei casi”. E ancora: “L’autunno sarà un momento delicato e difficile, con le condizioni favorevoli al virus, per cui sarà necessaria una nuova dose per tutti: si spera di avere vaccini onnicomprensivi, e quando arriveranno sarà consigliabile un richiamo per tutti. Molto probabile che i dati consiglino le mascherine non solo al chiuso ma anche all’aperto negli assembramenti”.

