Bollettino coronavirus Ministero Salute 15 febbraio/ In crescita i positivi, 402mila

Anche oggi, lunedì 15 febbraio 2021, verrà comunicato il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, con tutti i dati aggiornati. Come sempre scopriremo quindi l’andamento della pandemia, tenendo conto però del fatto che oggi, essendo il primo giorno della settimana, i casi saranno tipicamente al ribasso, quindi poco attendibili, alla luce dei pochi tamponi processati nel weekend. Nell’attesa dei nuovi numeri rivediamo brevemente i dati di ieri, quando i casi scoperti sono stati 11.068 su 205.642 test fra tamponi molecolari e test antigenici rapidi.

E’ salito il tasso di positività rispetto a sabato, passato dal 4.6% al 5.3, e nel contempo, si sono registrati altri 221 morti, per un totale di decessi covid da inizio pandemia pari a 93.577. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera invece, dati in chiaro/scuro, con +22 casi in terapia intensiva (totale 2.085), e 51 in meno invece nei reparti di degenza ordinaria (18.449). Inoltre, il numero degli attualmente positivi è pari a 402.783, dato per la prima volta in crescita dopo un calo costante di diverse settimane.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 15 FEBBRAIO, BLOCCATA RIAPERTURA SCI

Numeri che stanno facendo preoccupare gli addetti ai lavori, come dimostrato anche dalla decisione di chiudere gli impianti di sci a poche ore dalla riapertura. L’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, ha creato un forte malumore nei confronti delle realtà economiche montane, che speravano in un semi ritorno alla normalità a partire da oggi. Che qualcosa sarebbe successo lo si era già capitato in mattinata, dopo che il consulente di Speranza, Ricciardi, aveva parlato così all’agenzia Ansa: “E’ urgente cambiare subito la strategia di contrasto al virus SarsCov2: è necessario un lockdown totale in tutta Italia immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata, va potenziato il tracciamento e rafforzata la campagna vaccinale”, aggiungendo la necessità di chiudere appunto gli impianti sciistici.

