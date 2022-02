Bollettino coronavirus Ministero Salute 15 febbraio/ Positività 10.1%, -27 ricoveri

Prosegue la settimana, è martedì 15 febbraio 2022, e anche oggi verrà comunicato come sempre il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. Dopo i dati in ribasso di ieri, scopriremo oggi come sta evolvendo realmente la curva dei contagi, con numeri più consistenti. Tutti i segnali sono positivi e la sensazione è che realmente la pandemia sia vicina ad una svolta tenendo conto anche che dinanzi avremo le stagioni calde, quando il virus storicamente tende a “rintanarsi”, per poi rifare capolino con i mesi di settembre/ottobre e i primi freddi.

Intanto rivediamo proprio il bollettino di ieri quando i nuovi contagi emersi sono stati 28.630 su 283.891 tamponi analizzati, per un tasso di positività pari al 10.1 per cento. Negli ospedali continua il calo dei pazienti e ad oggi troviamo 1.173 ricoverati in terapia intensiva, in diminuzione di 17 unità, con l’aggiunta di altri 16.050 allettati in area medica, in decrescita di 10 pazienti. Anche ieri i morti sono stati molti, leggasi 281, per un computo aggiornato dal 20 febbraio 2020 pari a 151.296. Infine, uno sguardo alla regione Lombardia, che nel bollettino di ieri ha comunicato altri 1.982 casi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 15 FEBBRAIO: IL COMMENTO DI RICCIARDI

I numeri continuano quindi a migliorare in maniera progressiva, ma sono molti i virologi e gli addetti ai lavori che invitano a non abbassare la guardia, a cominciare dal noto Walter Ricciardi, professore della Cattolica di Roma e consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza. Secondo lo stesso, obblighi e green pass devono proseguire per tutto il 2022: “Il virus non scomparirà – le sue parole ai microfoni del quotidiano Repubblica, rilasciate ieri – una nuova malattia si è aggiunta a quelle che già conoscevamo. Ed è molto più grave dell’influenza”.

Quindi avverte: “Non dobbiamo pensare che sia tutto finito. Certo, i risultati raggiunti devono soddisfarci, ma il virus continua a circolare e ci vuole ancora attenzione: abbassare le difese rende possibile un ritorno di fiamma dell’epidemia. L’obbligo in questo momento è funzionale a evitare questo ritorno. Ci sono ancora 5 milioni di non vaccinati che tengono alto il numero dei morti. Per loro il virus resta molto temibile”.



