Bollettino coronavirus Ministero Salute 15 giugno/ 114 morti nelle ultime 72 ore

E’ martedì 15 giugno e anche oggi scopriremo come sempre, puntuale dopo le ore 17:00, il bollettino coronavirus del ministero della salute. Il report ci aggiornerà sull’andamento della curva epidemiologica, di conseguenza, scopriremo quanti sono i contagi emersi, i ricoveri negli ospedali, il tasso di positività, e il dato peggiore, quello delle vittime. Prima di aggiornarci sugli ultimi numeri, rivediamo velocemente il bollettino di ieri, che essendo quello del primo giorno della settimana ha mostrato come sempre dei numeri molto bassi, ancor di più di quanto già non lo siano da qualche settimana a questa parte.

I nuovi casi emersi sono stati infatti solo 907 su 72.524 tamponi processati fra molecolari e antigenici, mentre le vittime da covid sono state 36 per un totale dal 20 febbraio 2020 pari a 127.038. Ancora una volta si registra un calo nei pazienti ricoverati, a cominciare da quelli delle terapie intensive, ad oggi 536, meno 29, arrivando fino ai pazienti covid nei reparti ordinari, computo aggiornato pari a 3.465 grazie alle 77 unità in meno rispetto a 48 ore fa. Infine il breve excursus sulle regioni, con la Lombardia che ha comunicato 102 nuovo casi (qui il bollettino completo).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 15 GIUGNO: RASI SULLA VARIANTE DELTA

I dati del bollettino coronavirus del ministero della salute continuano quindi ad essere estremamente positivi, merito anche del fatto che la variante indiana, come spiegato venerdì durante il consueto monitoraggio, è relegato all’1%. Bisognerà comunque monitorare con attenzione il fenomeno, visto quanto sta accadendo in Gran Bretagna, e a riguardo Guido Rasi, ex direttore dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco, e consulente del commissario per l’emergenza Covid Figliuolo, ha spiegato: “La variante indiana è un grosso enigma – le sue parole ieri ai microfoni di Agorà, su Rai Tre – perché i numeri che ci hanno fornito all’inizio, sulla presunzione che sfugga al vaccino, erano molto confondenti. E poi i dati sembravano limitati a una comunità, cosa che invece sta sfuggendo. Bisogna poi vedere se provoca una forma d’influenza o se una malattia grave… E’ una delle famose varianti che va molto studiata da subito ed è il motivo per cui bisogna sequenziare in maniera massiva”.

