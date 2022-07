Bollettino coronavirus Ministero Salute 15 luglio/ Contagi stabili, picco raggiunto?

Il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, venerdì 15 luglio 2022. L’aggiornamento lo analizzeremo dopo le ore 16:30 di questo pomeriggio, e quasi sicuramente il report rispecchierà quanto già comunicato nella giornata di ieri, visto che per ora il virus non sembrerebbe dare segnali di cedimento. Andiamo quindi a rivedere proprio il bollettino coronavirus del ministero della salute di giovedì, a cominciare dai nuovi contagi emersi, ancora una volta sopra i 100mila, leggasi 107.122, per un totale di tamponi analizzati che invece sono stati ieri pari a 408.096.

Il tasso di positività è stato del 26.2 per cento, numero che conferma l’altissima contagiosità della sottovariante Ba.5 di Omicron, mentre le vittime continuano a restare molto alte, ieri altri 105 decessi, per un computo aggiornato dal 20 febbraio 2020, il giorno in cui è scoppiata la pandemia in Italia, pari a 169.601 . Negli ospedali i pazienti si confermano in aumento, e ad oggi troviamo 391 ricoverati in terapia intensiva, dato in crescita di 3 unità, e altri 10.115 in area medica, per un incremento di 289 allettati. Infine i contagi della Regione Lombardia, come da bollettino di ieri: 14429 nuovi casi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 15 LUGLIO: PISTELLO E LA VARIANTE INDIANA

In attesa quindi del nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, da più parti si parla di una possibile nuova variante covid pronta a fare capolino. Si tratta precisamente della Centaurus, come è già stata ribattezza la sottovariante Omicron BA.2.75 o variante Indiana. A riguardo ne ha parlato Mauro Pistello, direttore dell’Unità di virologia dell’azienda ospedaliera universitaria di Pisa, vicepresidente della Società italiana di microbiologia e tra i fondatori della rete di sequenziamento dell’Istituto superiore di sanità, che come riferito dalle pagine di SkyTg24.it ha spiegato: “Con la ripresa dei viaggi aerei e senza più nessun tipo di misura di contenimento, è chiaro che Centaurus”.

Attualmente la variante è diffusa in 10 Paesi: "Arriverà presto in Italia o forse è già qui, ma questo non vuol dire che si diffonderà. Abbiamo già visto un caso simile con Delta, quando fu trovata la Delta plus che inizialmente ha creato preoccupazione, ma poi non si è diffusa in Italia se non per qualche caso sporadico".











