Bollettino coronavirus Ministero Salute 15 marzo/ +230 ricoverati, positività 14.1%

Scopriamo insieme il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, martedì 15 marzo 2022. Prosegue la settimana e nel contempo continua la discesa, seppur lenta rispetto a poco tempo fa, dei contagi da covid. Nella giornata di ieri, il bollettino, seppur “falsato” dai pochi tamponi processati nel weekend, ha segnalato altri 28.900 casi di positività su un totale di 204.877 test anti covid, sia antigenici rapidi quanto molecolari.

Il tasso di positività è stato in rialzo rispetto alla domenica, un’altra costante del lunedì, portandosi a quota 14.1 per cento, mentre il numero dei morti da covid si è mantenuto ancora una volta al di sopra di quota 100, ieri per l’esattezza 129 per un computo aggiornato dal 20 febbraio 2020, giorno del primo decesso italiano per covid, pari a 156.997 vittime. Non positiva la situazione negli ospedali, visto che ad oggi vi sono 518 persone ricoverate in terapia intensiva, i casi più gravi, e altre 8.468 in area medica, per un doppio incremento di 2 e ben 228 pazienti. Infine uno sguardo al bollettino di ieri della regione Lombardia che ha comunicato *** nuovi contagi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 15 MARZO: IL COMMENTO DI ANDREA COSTA

Alla luce dei contagi in rialzo negli ultimi giorni, il sottosegretario alla salute, Andrea Costa, ha sottolineato come sia fondamentale vigilare la situazione: “Dobbiamo monitorare sempre la situazione – le sue parole riportate da Skytg24.it – è vero che c’è un incremento dei contagi, ma fortunatamente la pressione sugli ospedali ci fa ben sperare. Dobbiamo proseguire nel completare la somministrazione della terza dose”, che è “fondamentale per farci trovare preparati di fronte un eventuale ritorno del virus”. Andrea Costa ha inoltre ricordato che “in settimana verrà approvato il decreto che prevede un progressivo allentamento delle misure restrittive, tra cui anche l’utilizzo del green pass”.

E ancora: “Già dal primo di aprile ci saranno determinate situazioni in cui il green pass non sarà più previsto, pensiamo ai luoghi all’aperto, come bar e ristoranti o alle attività sportive all’aperto. Poi ci sarà una seconda fase, nel mese di maggio, dove si arriverà a un ulteriore allentamento. Credo ci siano le condizioni per pensare a un’estate senza restrizioni”.



