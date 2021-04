Bollettino coronavirus Ministero Salute 16 aprile/ 850 ricoverati in meno in 24 ore

E’ tempo di dare uno sguardo al nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, il report aggiornato ad oggi, venerdì 16 aprile 2021, con tutti i dati sulla pandemia, leggasi i nuovi contagi, le vittime e la situazione ospedaliera. La comunicazione avverrà come sempre attorno alle ore 17:00/1730, nel frattempo, rileggiamo il bollettino di ieri, quando i casi sono stati 16.974 a fronte di 319.633, per un tasso di positività a quota 5.3%, 0.5 punti percentuali superiore a quello di 48 ore fa. Resta ancora alto il numero dei morti, ieri 380, ma quasi 100 in meno rispetto ai dati comunicati mercoledì, quando le vittime erano state 469.

CABINA DI REGIA RIAPERTURE, DECRETO MAGGIO/ Dal 26 aprile ok ristoranti anche la sera

Bene il numero dei guariti, ieri 21.220, mentre continua il calo di ricoverati nei nosocomi italiani, con 3.417 persone in terapia intensiva (-73), e 25.587 in degenza ordinaria (-782). A livello regionale, invece, la Lombardia torna ad essere la più colpita, con 2.722 nuovi casi segnalati (qui il report completo), seguita dalla Campana a quota 2.224 con la Puglia a 1.867.

Monitoraggio Iss 16 aprile: Indice RT 0.85/ Cinque regioni sopra la soglia critica

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 16 APRILE, BASSETTI SU RIAPERTURA STADI

Intanto si inizia a discutere seriamente in Italia della possibilità di riaprire gli stadi prima dell’11 giugno, così come spiegato ieri dal numero uno della Figc, Gravina. A riguardo ne ha parlato a La Gazzetta dello Sport il professor Matteo Bassetti, noto infettivologo della clinica San Martino di Genova: «Lo dico da almeno un paio di settimane: lo stadio rimane uno dei luoghi più sicuri che ci possono essere se si mettono in pratica cose come il distanziamento e si riesce a regolamentare ingressi e uscite – le sue parole – ovviamente non stiamo parlando di una capienza del 100% ma si può arrivare a un 10-15%. Se una persona entra separatamente dalle altre allo stadio, si siede a 4 metri da un’altra e si mette la mascherina, visto che siamo all’aperto non vedo problemi. L’ingresso e l’uscita sono regolamentabili. Il biglietto è acquistabile online, si tratta di scaglionare gli accessi, dicendo per esempio che chi ha il posto nel settore 1 arriva alle 13.30 oppure non entra, come si fa per la vaccinazione: se arrivi alle 13.40 non si fa, sennò si crea un assembramento».

"Italia al collasso? Non diciamolo"/ Le correzioni di Oms e Ranieri Guerra al report

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 15 APRILE





© RIPRODUZIONE RISERVATA