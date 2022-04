Bollettino coronavirus Ministero Salute 16 aprile/ Ricoveri ordinari sotto 10.000

Scopriamo insieme il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, 16 aprile 2022, Sabato Santo. A poche ore dalla Pasqua andiamo ad aggiornamento l’andamento del covid in Italia, virus che sta lentamente decrescendo, senza regalare grossi allarmi, anche se i contagi restano alti. Il bollettino di ieri ha confermato questa tendenza, tenendo conto che i casi di positività registrati sono stati in totale 61.555 su 397.482 tamponi processati fra antigenici e molecolari.

Il tasso di positività, il rapporto dato dai due numeri precedenti, è stato pari al 15.5 per cento, in media con quello degli ultimi giorni, mentre il numero delle vittime è stato ancora una volta pesantissimo, ieri altri 133 decessi, per un totale da inizio pandemia, 20 febbraio 2020, pari a 161.469 morti per coronavirus. Situazione positiva invece negli ospedali, dove vi sono ad oggi 419 persone in terapia intensiva e altre 9.980 in area medica, per una doppia variazione rispetto al precedente report di -49 e -95. Infine, per quanto riguarda la Lombardia, il bollettino di ieri segnava quota 8.098.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 16 APRILE: IN ITALIA ECCESSO DI MORTALITA’ DA COVID

Intanto si torna a parlare dei morti da covid, e ieri è emersa una nuova indagine realizzata dall’Iss in collaborazione con l’Istat, secondo cui i decessi per il virus in Italia sarebbero sovrastimati del 10 per cento rispetto al resto d’Europa, un problema già emerso più volte in questi due anni di pandemia. Graziano Onder, geriatria dell’Iss, ha spiegato al Corriere della Sera, che nove certificati su dieci “attribuiscono al virus la causa direttamente responsabile del decesso”.

In una scheda su dieci la “morte è dovuta ad altre cause, tra le quali le più rappresentate sono le malattie del sistema circolatorio e i tumori”. Circa 16mila sui 161mila morti da covid non sarebbero quindi direttamente collegati all’infezione, e secondo l’Oms l’unico calcolo attendibile è quello dell’eccesso di mortalità rispetto ai 4-5 anni precedenti il 2020: “Restituisce una fotografia più attendibile – commenta Onder – dell’impatto del Covid sulla mortalità perché ogni Paese li ha calcolati come ha creduto, il Regno Unito ad esempio ha escluso dal conteggio delle morti Covid quelle avvenute dopo 28 giorni dal contagio, noi invece ricomprendiamo tutti”.











