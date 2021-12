Bollettino coronavirus Ministero Salute 16 dicembre/ Positività 3.6%, +129 morti

Siamo in attesa di scoprire il bollettino coronavirus del ministero della salute della giornata odierna, 16 dicembre 2021. L’Italia continua a vivere in pieno questa quarta ondata e fino ad oggi non si sono intravisti segnali di rottura. Quando arriverà il picco nessuno può dirlo, ma è molto probabile che non verrà raggiunto se non fino al prossimo gennaio, passate le festività natalizie. E la conferma di una curva in ascesa la si è avuta anche dal bollettino di ieri, quando i contagi emersi sono stati in totale 23.195 a fronte di 634.638 tamponi analizzati, sia antigenici quanto molecolari.

Il tasso di positività è stato pari al 3.6 per cento, in rialzo rispetto alla media del periodo, mentre i decessi da covid hanno fatto registrare un +129, portandosi a quota 135.178 dal 20 febbraio del 2020. Continua anche l’aumento di ricoveri negli ospedali del nostro Paese, a cominciare dalle terapie intensive, dove ad oggi vi sono 870 pazienti, in crescita di 7 unità, con l’aggiunta di altri 7.309 allettati in area medica, in aumento di 146. Infine il consueto sguardo alla Lombardia, dove ieri sono stati scoperti altri 4.765, così come potete leggere dal bollettino dedicato.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 16 DICEMBRE: MASSIMO GALLI SULL’OBBLIGO DI MASCHERINE ALL’APERTO

E alla luce dei contagi in aumento, il governo sta seriamente pensando di introdurre nuovamente l’obbligo delle mascherine all’aperto, decisione che tra l’altro è già stata presa da numerose città con varie ordinanze, da settimane, da Milano a Roma.

A riguardo ne ha parlato il professor Massimo Galli, direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, intervistato ieri dall’agenzia Adnkronos: “Mi sembra una scelta un po’ troppo salomonica. Con tutta franchezza avrei preferito che fosse stato prescritto che la mascherina deve essere nella disponibilità delle persone che escono di casa, in modo da poter essere indossata nel momento in cui si vengano a creare delle situazione in cui c’è affollamento”. A breve potrebbe arrivare il nuovo obbligo, forse già prima delle festività natalizie.

