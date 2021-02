Bollettino coronavirus Ministero Salute 16 febbraio/ Positivi sotto i 400mila

Anche per oggi, martedì 16 febbraio 2021, verrà comunicato il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, quello con tutti gli aggiornamenti in merito ai contagi, alle vittime, e alla situazione ospedaliera. Prima dell’ultimo report andiamo a rivedere gli ultimi aggiornamenti, i dati di ieri, che come da copione, essendo lunedì, sono risultati in ribasso. I casi scoperti sono stati infatti 7.351 a fronte di 179.278 fra tamponi molecolari e antigenici, con un tasso di positività che è un po’ a sorpresa è sceso di oltre un punto percentuale, passando dal 5.3% di domenica al 4.1 di ieri (di solito il lunedì tende sempre a salire visti i pochi test elaborati).

Ancora alto invece il numero delle vittime, ieri 258 contro le 221 di 48 ore fa, mentre la buona notizia giunge dai positivi totali al covid, che scendono dopo mesi, dal 2 novembre scorso di preciso, sotto i 400mila, precisamente 398.098 (-4.685). In merito alla situazione ospedaliera, sono 2.089 i pazienti in terapia intensiva (+4), mentre i ricoverati in degenza normale sono 18.515 (+66).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 16 FEBBRAIO, POLEMICA DI MARSILIO

Intanto non si placa la polemica verso il governo dopo la decisione dell’ultimo minuto di bloccare la riapertura degli impianti sciistici. Il governatore della regione Abruzzo, Marsilio, colloquiando con SkyTg24, ha spiegato: “Speranza fino a sabato non aveva poteri, è l’effetto collaterale di una crisi irresponsabile. Sabato ha potuto ascoltare i suggerimenti dei suoi consulenti e assumere le sue decisioni. Penso che decidere dalla notte alla mattina sia sbagliato e ingiustificabile perché durante la notte non è caduto un asteroide. C’è una pandemia in corso da un anno, c’è una scadenza più volte rinviata e ogni volta che si rinvia si è prodotto un danno perché tutte le volte è arrivato a poche ore dalla scadenza”. Numerosi coloro che hanno puntato il dito nei confronti del ministro Speranza, accusato di decidere spesso e volentieri troppo tardivamente.

