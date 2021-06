Bollettino coronavirus Ministero Salute 16 giugno/ Positività al 0.6%, record storico

E’ giunto il momento di fare il punto sull’andamento della curva epidemiologica in Italia con il bollettino coronavirus del ministero della salute aggiornato ad oggi, mercoledì 16 giugno 2021. L’appuntamento è fissato come sempre alle ore 17:00 di questa sera, nel frattempo, diamo uno sguardo veloce al report di ieri, quando i casi emersi sono stati 1.255 a fronte di 212.112 tamponi processati. Un doppio dato che ha permesso di far abbassare ulteriormente il tasso di positività, sceso al record storico di 0.6%, in calo rispetto all’1.1 di 48 ore fa.

Continua a mantenersi stabilmente sotto quota 100 il numero delle vittime, ieri 63, anche se in crescita rispetto alle 36 di lunedì, e per un totale di 127.101 decessi causa covid da febbraio del 2020. Bene anche il dato riguardante i ricoverati negli ospedali, con 504 pazienti in terapia intensiva, meno 32, e altri 3.333 in degenza normale, computo in calo di 77 ricoveri. Infine, a livello regionale, la Lombardia è quella che ha registrato più casi, 182 (qui il bollettino completo).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 16 GIUGNO: IL COMMENTO DI PREGLIASCO

Numeri positivi derivanti da una campagna di vaccinazione di massa, e a riguardo il professore e virologo Fabrizio Pregliasco, dell’università di Milano, ha parlato dei casi di reinfezione dopo i vaccini: “Abbiamo rilevato una percentuale pari all’1-2% di reinfezioni dopo la seconda dose di vaccino Pfizer. Si tratta però di forme non gravi – le sue parole ai microfoni dell’agenzia Ansa – abbiamo osservato – ha proseguito il medico dell’istituto Galeazzi di Milano – che si tratta di una reinfezione molto più debole e senza complicanze, nella maggior parte dei casi dovuta alla variante Alfa, precedentemente denominata variante inglese. La reinfezione si è rilevata a distanza di 1-2 mesi dal completamento del ciclo vaccinale, è stato rilevato anche un caso di reinfezione post vaccino da variante Delta (indiana) in Lombardia”.

