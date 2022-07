Bollettino coronavirus Ministero Salute 16 luglio/ Casi in calo: inizia la discesa?

Scopriamo insieme il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, tutti gli ultimi dati sul covid aggiornati ad oggi, sabato 16 luglio 2022. Secondo quanto fatto sapere dal dicastero preposto, in totale il numero di casi emersi, come da bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, sono stati 96.384 su 391.008 test anti covid, sia antigenici rapidi quanto molecolari, eseguiti. Il tasso di positività, l’incidenza dei contagi sui tamponi, è stato del 24,7% per cento, un numero che conferma l’altissima contagiosità di Omicron 5, e che spiega anche l’esplosione dei contagi di queste settimane.

Sotto stretto monitoraggio la situazione ospedaliera che vede al momento 4 ricoverati gravi in Italia, quelli in terapia intensiva, e altri 10.363 in area medica, un doppio dato che è aumentato rispetto al precedente bollettino di altri 395 e 248. In merito alle vittime, il dato si continua altissimo, ieri altre 134 per un totale di 169.735 da quando è scoppiata la pandemia di covid nel nostro Paese, invece, per quanto riguarda la regione Lombardia, il bollettino di ieri segnalava altri 13.001 casi di positività.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 16 LUGLIO: IL COMMENTO DI MARUOTTI

E dai dati del bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri si capisce come i contagi abbiano ormai raggiunto il loro picco, così come del resto avevano preventivano da giorni gli addetti ai lavori. A riguardo ne ha parlato anche Antonello Maruotti, ordinario di Statistica dell’Università Lumsa e co-fondatore dello StatGroup19, gruppo interaccademico di studi statistici sulla pandemia di Covid-19, che soffermandosi sui contagi ha spiegato: “Stiamo entrando nella fase del picco dei contagi, al netto che non sappiamo quanti siano i positivi ai tamponi ‘fai da te'”, parole riportate da Skytg24.it nella giornata di ieri.

In ogni caso, anche se i casi dovessero fermare la propria ascesa, diversa sarà la situazione dei ricoverati: “saliranno ancora almeno per altri 15 giorni”, mentre “stiamo vedendo come la crescita dei casi si sta fermando, forse con più lentezza al Sud”.











