Bollettino coronavirus Ministero Salute 16 marzo/ Tasso di positività all’8.5%

Appuntamento come sempre alle 17:00 circa di questa sera per il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. Anche oggi, martedì 16 marzo 2021, scopriremo come è evoluta la curva epidemiologica, e quella di oggi sarà una giornata significativa in quanto come ben si sa il lunedì i dati sono sempre a ribasso, causa laboratori chiusi nel weekend. Rivediamo comunque i numeri di ieri, quando i nuovi contagi scoperti sono stati 15.267 a fronte di 179.015, con un tasso di positività che è salito a quota 8.53 contro il 7.78 della giornata di domenica, quando erano emersi 21.315 contagi su 273.966 tamponi analizzati fra molecolari e antigenici.

Tornano purtroppo a salire i morti, ieri altri 354, quasi 100 in più rispetto ai 264 di domenica. Nel contempo non si placano gli ingressi negli ospedali del Belpaese, con 75 nuovi posti letto occupati in terapia intensiva (totale 3.157), mentre in degenza normale il surplus è stato addirittura di 820 unità, per un computo aggiornato pari a 25.338.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 16 MARZO, MIOZZO LASCIA GUIDA CTS

Per quanto riguarda le singole regioni, la Lombardia (qui il report completo), per una volta non è quella con più casi, ieri 2.185, superata dall’Emilia Romagna, che invece ha comunicato 2.822 nuovi contagiati dal covid. Intanto da segnalare un cambio significativo al Cts, il Comitato tecnico scientifico, con il coordinatore Agostino Miozzo che ha deciso di lasciare la guida, decisione presa con il governo, a cominciare dal ministro della salute, Roberto Speranza. Miozzo si dedicherà alla scuola, e in questi mesi non ha mai nascosto quanto fosse stato importante riaprire gli istituti scolastici in sicurezza. Per congedarsi e ufficializzare il nuovo lavoro ha reso pubblica una lettera in cui si legge appunto la decisione «lavorare con il ministro della Pubblica istruzione Patrizio Bianchi per dedicarsi ai problemi della scuola». In questi mesi non ha «mai nascosto la convinzione che la didattica a distanza non fosse un buon rimedio per i ragazzi». E ancora: «Credo di potermi dedicare ora ad un’altra emergenza, quella scolastica; spero di poter dare un fattivo contributo a quel settore che considero strategico per la vita ed il futuro del nostro Paese».

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 15 MARZO





