Bollettino coronavirus Ministero Salute 16 settembre/ -51 ricoveri, positività 1.5%

E’ giovedì 16 settembre 2021, e anche per oggi è atteso il bollettino coronavirus del ministero della salute. Fra poche ore, indicativamente attorno alle ore 17:30, scopriremo come sta evolvendo la pandemia nella nostra nazione, con i contagi che sono in diminuzione da una decina di giorni a questa parte, così come testimoniato anche dal bollettino di ieri. I casi emersi nelle scorse 24 ore sono stati 4.830 su 317.666 tamponi processati, un doppio dato che ha avuto come risultante un tasso di positività pari all’1.5 per cento, in linea con i numeri degli scorsi giorni (ieri era dell’1.3).

Per quanto riguarda l’aggiornamento più triste, quello dei morti da covid, si segnalano altri 73 decessi, mentre, in merito alla situazione ospedaliera, ad oggi troviamo 4.128 ricoverati in degenza normale, dato variato di 37 unità in meno rispetto a ieri, e altri 540 nelle terapie intensive, i casi più gravi, in diminuzione rispetto alle scorse 24 ore di 14 casi. Segnaliamo come sempre i casi della Lombardia, ieri altri 628 contagi (qui il bollettino completo della regione)

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 16 SETTEMBRE: IL PUNTO DEL PROF GALLI

Numeri che continuano quindi a calare, con una quarta ondata che sta diminuendo senza creare troppi danni. Sembra quindi iniziare a intravedersi la luce in fondo al tunnel, così come spiegato anche dal professor Massimo Galli, primario di malattie infettive presso l’ospedale Sacco di Milano. Parlando nella giornata di ieri con i microfoni di iNews24, questi ha spiegato: “Incrociamo le dita e vediamo cosa succede”.

“Sembra che negli ultimi giorni – ha continuato Galli – ci sia stato un numero limitato di riscontri di positività. Purtroppo però, va sottolineato un aspetto importante che riguarda gli asintomatici: molte persone, incluse quelle vaccinate, non si sottopongono al tampone perché ritengono di non averne motivo”. Ovviamente la riapertura delle scuole, scattata lunedì 13 settembre in numerose regioni d’Italia, crea preoccupazione e lo stesso Galli è stato uno dei primi a mettere in guardia da una nuova risalita dei casi nel prossimo mese.

