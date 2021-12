Bollettino coronavirus Ministero Salute 17 dicembre/ +170 ricoveri, positività 3.6%

E’ venerdì 17 dicembre 2021, ci avviamo verso la conclusione di una nuova settimana, e anche oggi scopriremo il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute con tutti i dati aggiornati sulla pandemia di covid in Italia. Come sempre, prima di addentrarci nel vivo del nuovo report, andiamo a rivedere brevemente tutti i dati comunicati nella serata di ieri, a cominciare dal numero di contagiati, che nelle scorse 24 ore sono stati in totale 26.109 a fronte di 718.281 tamponi processati, sia antigenici che molecolari.

Il tasso di positività è stato in linea con quello degli ultimi giorni, ancora una volta sopra il 3 per cento, leggasi precisamente 3.6, mentre negli ospedali continua la crescita dei posti letto occupati. Ad oggi troviamo infatti 917 ricoverate in terapia intensiva, i casi più gravi in aumento di 47 unità, e altre 7.338 in area medica, dato quest’ultimo aumentato di 29 unità. Purtroppo anche ieri si sono verificati dei decessi da covid, leggasi 123, mentre per quanto riguarda la regione Lombardia il dato dei contagiati segnava ieri quota 5.304, come si può evincere dal bollettino dedicato.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 17 DICEMBRE: LOCATELLI SUL GREEN PASS

Il professore Franco Locatelli, numero uno del Css, il Consiglio Superiore di Sanità, coordinatore del Cts, ha parlato di green pass e delle misure introdotte recentemente dal governo, per contrastare la pandemia. Intervistato dai microfoni di Skytg24 nella giornata di ieri ha spiegato: “La durata del Green pass è stata appena stata modificata. Io credo che nella durata vadano presi in considerazione diversi fattori; in questo momento la scelta è stata fatta da pochissimo tempo e credo sia opportuno mantenere questa linea di coerenza al momento”.

In ogni caso la situazione epidemiologica verrà tenuta sotto stretto monitoraggio: “Poi se esistono condizioni, evidenze e situazioni per rivedere le scelte – ha aggiunto Locatelli – credo che il governo italiano, e in generale tutta la nostra società, abbia dato larga dimostrazione di immediata capacità di adattamento e di flessibilità per aggiustare le scelte o per adattarle a quelle che sono le contingenze che emergono”.



