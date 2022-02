Bollettino coronavirus Ministero Salute 17 febbraio/ -521 ricoveri, positività 10.8%

Ecco il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, giovedì 17 febbraio 2022. E’ giunto il classico momento della giornata di fare il punto della situazione sulla pandemia di covid, infezione che da un paio di settimane a questa parte sta mostrando una netta inversione di tendenza rispetto a soltanto un mese fa, regalando numeri senza dubbio positivi. Trend che è stato confermato anche dal bollettino di ieri, quando i nuovi contagiati sono stati in totale 59.749 su 555.080 test processati, sia antigenici rapidi quanto molecolari.

Il tasso di positività è stato invece pari al 10.8 per cento, altro dato che si conferma in ribasso o costante, mentre in merito al numero di vittime per covid, ieri il dato segnava quota 278 decessi, per un totale da inizio pandemia pari a 151.962 morti per coronavirus. Sulla situazione ospedaliera, ad oggi il dato segna quota 1.073 pazienti ricoverati in terapia intensiva, numero in calo di 46 unità rispetto alla precedente comunicazione, mentre in area medica gli allettati in totale sono 15.127 in diminuzione di 475 pazienti. Infine, per quanto riguarda la Lombardia, ieri il bollettino ha comunicato 5.964 nuovi contagiati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 17 FEBBRAIO: COSTA SUL GREEN PASS

E alla luce dei contagi in forte discesa, il green pass potrebbe avere i giorni contati. Il 31 marzo lo stato di emergenza cesserà e con esso potrebbe trovare la parola fine anche il tanto discusso passaporto vaccinale. Ad anticipare il tutto è stato nella giornata di ieri il sottosegretario alla salute, Andrea Costa, che parlando ieri ai microfoni del programma ‘Radio Anch’io’ su Rai Radio 1, ha ammesso: “Fortunatamente i dati della pandemia ci dicono che siamo in una fase positiva, ma il virus c’è ancora e dobbiamo fare un ultimo sforzo per portare il Paese fuori da questa situazione e l’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50 va in questa direzione”.

Più specificatamente sul green pass: “Credo che sia uno scenario possibile, dobbiamo completate la somministrazione delle terze dosi ma con questo ritmo per marzo potremmo aver finito e così si potrà aprire uno scenario con meno misure restrittive”.



