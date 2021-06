Bollettino coronavirus Ministero Salute 17 giugno/ 300 ricoveri in meno in 24 ore

Il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, giovedì 17 giugno 2021, è atteso in serata. Anche oggi scopriremo come sta evolvendo la curva epidemiologica in Italia, pandemia che da ormai più di un mese sembra aver allentato la presa, causa campagna di vaccinazione di massa e il clima mite della stagione calda, che favorisce la vita all’aria aperto e di conseguenza anche una minore circolazione del virus. Il bollettino di ieri ha comunicato 1.400 nuovi casi di positività, a fronte di 203.173 tamponi analizzati, il che significa che il tasso di positività è stato pari allo 0.7%, numero ancora una volta molto positivo.

GREEN PASS COVID, OGGI FIRMA DPCM DRAGHI/ Come funziona: date, spostamenti e regole

Bene anche il dato relativo ai ricoveri negli ospedali italiani, con 33 posti in meno nelle terapie intensive, per un totale di ricoverati gravi pari a 471, mentre in degenza normale il calo è stato come sempre più significativo, leggasi meno 269, per un totale di 3.064 ricoveri. Per quanto riguarda le regioni, invece, la Lombardia ha comunicato ancora una volta il numero più alto di casi, leggasi 256 (qui il bollettino di ieri della regione).

AstraZeneca, class action Codacons/ “10mila euro di risarcimento, boom di adesioni”

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 17 GIUGNO: VON DER LEYEN SUL GREEN PASS

Numeri estremamente positivi che ci permettono di vivere delle vacanze tutto sommato serene, favorite anche dal Green Pass, il certificato vaccinale che consente la libera condizione fra gli stati dell’Ue a determinate condizioni. A riguardo ne ha parlato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen: “Ho scaricato il mio certificato Covid digitale Ue”, mostrando ai giornalisti attraverso il proprio smartphone, il certificato rilasciato in Belgio: “Lunedì è stato firmato il regolamento del certificato e sarà applicato dal primo luglio ma gli Stati possono farlo prima in modo volontario”.

MASCHERINE ALL’APERTO, DAL 15 LUGLIO STOP OBBLIGO/ Salvini-Draghi: “piena sintonia”

E ancora: “Il Belgio l’ha fatto, da oggi permette di viaggiare con il certificato. Chiunque sia stato vaccinato, abbia fatto il tampone o sia guarito dal Covid può averlo. Finora 15 Stati membri dell’Ue rilasciano già il certificato digitale Covid e dal primo luglio lo dovranno fare tutti. Sto pianificando ora – ha concluso – il mio viaggio nei 27 Paesi Ue per il Next Generation Eu e sono molto curiosa di provare e vedere come questo certificato funzionerà”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 16 GIUGNO





© RIPRODUZIONE RISERVATA