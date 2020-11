Bollettino coronavirus Ministero Salute 17 novembre/ 4° giorno di calo dei contagi

Il bollettino coronavirus del ministero della salute è atteso questa sera attorno alle ore 17:00. Inizia di fatto oggi una settimana cruciale per le regioni, in particolare per quelle della zona rossa inserite fin dall’inizio nel nuovo Dpcm: se al termine di questa sette giorni i dati saranno positivi, è probabile che il colore diverrà meno intenso. Nel frattempo, andiamo a rivedere i dati del bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, che ricordiamo, sono “falsati” dai pochi tamponi processati la domenica. Ieri i nuovi casi scoperti sono stati 27.354, su 152.663 tamponi analizzati, circa quarantamila in meno rispetto a domenica. Quello di ieri è stato comunque il quarto giorno di decrescita consecutivo di casi dopo i 40.902 di venerdì, i 37.255 di sabato e i 33.979 di domenica, e il dato deve comunque far sperare. Resta ancora al di sopra delle 500 il numero delle vittime, per l’esattezza 504, ma anche in questo caso il numero è in decrescita, visto che nei precedenti tre giorni la media era stata di circa 545 vittime. Infine, per quanto riguarda i posti letti occupati, al momento vi sono 3.492 pazienti in terapia intensiva (+70), a fronte però di ben 21.554 guariti, nuovo record assoluto.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE, ZAMPA: “NATALE? VEDREMO COSA SUCCEDERÀ…”

Da più parti si ipotizza un nuovo Dpcm ad hoc per il Natale che allenti un po’ le restrizioni, e che permetta agli italiani di vivere le festività un po’ più serenamente, al termine di un anno a dir poco drammatico. Sembra però pensarla diversamente la sottosegretaria alla salute, Sandra Zampa, che intervistata ieri dai colleghi di SkyTg24.it ha spiegato: “Il virus non conosce né feste né domeniche. Le regole si rispettano sempre e in ogni occasione, nella speranza che in quei giorni di fine dicembre le misure siano meno restrittive e la situazione meno drammatica di quanto non lo sia oggi. Nel momento in cui vedremo – ha aggiunto – come mi auguro, una diminuzione della curva di contagio, dovremo stare particolarmente attenti per evitare una terza ondata a gennaio o febbraio”. Zampa ha comunque escluso un lockdown totale: “Niente lockdown totale come in Austria – le parole ad Affaritaliani.it – ma continuare con il modello delle tre fasce, rossa, arancione e gialla”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE DEL 16 NOVEMBRE





