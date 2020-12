Bollettino coronavirus Ministero Salute 18 dicembre/ 635.343 positivi in tutta Italia

Scopriremo a breve il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, indicativamente dopo le ore 17:00 e prima delle 18:00. In attesa dei nuovi dati rivediamo i numeri i di ieri, che confermano un decadimento dei contagi, ma in maniera decisamente lenta. I nuovi casi comunicati giovedì sono stati 18.236 su 185.320 tamponi processati (mercoledì erano stati 17.572 ma con più tamponi, 199.489). Purtroppo resta ancora alto il numero delle vittime, altre 683 (67.220 vittime dal 21 febbraio) comunicate ieri sera, perfettamente in linea con i dati di mercoledì, quando i morti per covid erano stati 680.

Il rapporto fra test e positivi si assesta sotto il 10%, e nel contempo è calato il numero degli attuali “attivi” in Italia, ad oggi 635.343, 10.363 in meno rispetto a 48 ore fa. A livello regionale, il Veneto continua ad essere la zona con più casi, ben 4.402, seguito dalla Lombardia a 2.730 e poi dall’Emilia Romagna a 1.667.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE, BONACCINI: “STIAMO LAVORANDO SULLE SCUOLE”

E a proposito di Emilia Romagna, ieri è stato intervistato dal quotidiano Repubblica il governatore Bonaccini, che in vista della riapertura delle scuole previste per il 7 gennaio ha spiegato: “La scuola è una priorità. Stiamo lavorando insieme a prefetti, scuole, comuni e aziende di trasporto: c’è disponibilità a differenziare gli orari e siamo pronti a mettere in strada circa 500 mezzi in più, ricorrendo al privato. Mettiamo in campo anche i tamponi rapidi e tutto ciò che serve per ripartire il 7 gennaio, data che vorremmo fosse rispettata. La decisione spetta al Governo, ma noi ci stiamo impegnando per farcela”. Sul vaccino anti covid invece: “Faremo in modo che in Emilia sia tutto pronto. Partiremo con il personale sanitario, socioassistenziale e i degenti delle residenze per anziani. In tutto oltre 180mila persone. Abbiamo già chiesto alle aziende sanitarie di raccogliere la disponibilità alla vaccinazione personale”. Di seguito il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri.

