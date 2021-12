Bollettino coronavirus Ministero Salute 18 dicembre/ Positività 4.3%, +188 ricoveri

E’ sabato 18 dicembre 2021 e anche oggi scopriremo come sempre dopo le ore 17:00, il bollettino coronavirus del ministero della salute. Il sabato è una giornata tipicamente di “verdetti”, visto che stamane è atteso il consueto monitoraggio e la consueta cabina di regia, che ufficializzeranno le colorazioni delle regioni per la settimana che inizierà fra 48 ore. La settimana che volge alla conclusione ha confermato la tendenza negativa del covid, e anche il bollettino di ieri ha mostrato numeri preoccupanti, a cominciare dai contagi, che ieri sono stati in totale 28.632 a fronte di 669.160 tamponi analizzati sia antigenici quanto molecolari.

Bollettino vaccini covid oggi 18 dicembre/ 600mila dosi somministrate in 24 ore

Il tasso di positività è stato pari al 4.3 per cento, mentre, il numero di decessi per covid è stato ieri di 120, per un totale, pesantissimo, da inizio pandemia pari a 135.421. In merito agli ospedali, invece, troviamo al momento 923 pazienti gravi ricoverati in terapia intensiva, dato in crescita di 6 unità, mentre in area medica il totale di oggi segna 7.520, per un surplus rispetto alle 24 ore precedenti pari a 182 allettati. Infine consueto sguardo alla Lombardia, dove ieri sono emersi altri 5.590 contagiati. (qui il bollettino completo).

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 18 dicembre/ +1 in T.I., positività 3.8%

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 18 DICEMBRE: IL COMMENTO DI COSTA SU TAMPONI E MASCHERINE

Nella giornata di giovedì il numero uno del Css, il professor Franco Locatelli, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, aveva accennato alla possibilità che per determinati eventi potesse essere richiesto il tamponi anti covid anche ai vaccinati. Al momento, comunque, si tratta solamente di un’ipotesi e nulla di concreto, come ha spiegato chiaramente nella giornata di ieri il sottosegretario alla salute, Andrea Costa.

Intervistato dai microfoni di Skytg24 ha detto: “non è un tema sul tavolo del ministero. Ritengo il Governo abbia scelto misure sufficienti a gestire i prossimi giorni e settimane. Il super Green pass credo sia un elemento di sufficiente tutela” entre “il tampone per i vaccinati diventerebbe difficile da gestire e attuare”. Sulla mascherina all’aperto, Costa ha aggiunto: “Se la introducessimo a livello nazionale avrebbe poco senso, invece è giusto che gli amministratori locali possono introdurla in caso di particolari criticità”.

PILLOLA ANTI-COVID PFIZER/ "Blocca la replicazione del virus e -90% di ricoveri"

© RIPRODUZIONE RISERVATA