Bollettino coronavirus Ministero Salute 18 febbraio/ -601 ricoveri, positività 10.8%

Ecco il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, venerdì 18 febbraio 2022. Quando abbiamo ormai superato la metà del mese, la quarta ondata di covid si conferma in forte calo, e anche il bollettino di ieri ha confermato questa tendenza estremamente positiva. Il numero di nuovi contagiati si è portato a quota 57.890 su 538.131 tamponi processati sia antigenici rapidi quanto molecolari. Bene anche il tasso di positività, ieri pari al 10.8 per cento mentre risultano ancora purtroppo alti i dati relativi ai morti per coronavirus, leggasi altri 320, per un computo aggiornato dal 20 febbraio 2020 pari a 152.282.

Di contro, negli ospedali sta continuando un costante svuotamento, e ad oggi troviamo in terapia intensiva, i più gravi, 1.037 pazienti, dato in calo di 36 allettati, mentre in area medica il numero di pazienti attuali è pari a 14.562 per una decrescita rispetto alla precedente comunicazione pari a 565 posti letto. Infine il consueto sguardo alla regione Lombardia, dove ieri i contagiati emersi, così come da bollettino, sono stati in totale 6.116.

Numeri sempre positivi quindi, ma si continua a morire di covid. Questa è stata infatti la triste sorte toccata al sacerdote salesiano italiano Matteo Marzano, morto nelle scorse ore in Venezuela a causa del virus. A renderlo noto è stata la Cev, la Conferenza episcopale venezuelana: “Il sacerdote Marzano – si legge in un breve comunicato pubblicato da Skytg24.it – aveva 79 anni ed era stato ricoverato diversi giorni fa nel Policlinico Metropolitano, con assistenza e cure mediche”. Stando a quanto specifica la nota, il suo decesso “è avvenuto per complicazioni polmonari”.

Marzano, classe 1942, era nato a Chieri, in provincia di Torino, ed era “fedele devoto di Maria, promuovendo la devozione alla Beata Vergine con ardore apostolico”. Anni fa fu trasferito presso la parrocchia di San Juan Bosco a Valencia quindi a Petare, nello stato di Miranda, poi a Punto Fijo, nello Stato di Falcón dove ha appunto contratto il Covid: “Era anche vicino ai giovani – sottolinea e conclude il comunicato della Cev – che incoraggiava a considerare Gesù come un amico e di mettersi al suo servizio”.



