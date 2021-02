Bollettino Coronavirus Ministero Salute 18 febbraio/ Torna a salire tasso positività

Com’è ormai tradizione, anche quest’oggi, giovedì 18 febbraio 2021, il Ministero della Salute renderà noti i dati che compongono il nuovo bollettino Coronavirus Italia, documento contenente tutti gli aggiornamenti relativi ai contagi, alle vittime e alla situazione attuale presso i nosocomi dello Stivale. In attesa di leggere il report odierno, ricapitoliamo brevemente quanto è emerso da quello di ieri. I casi scoperti sono stati 12.074, a fronte di 294.411 fra tamponi molecolari e antigenici, con un tasso di positività aumentato leggermente, passando dal 3,8% di martedì al 4,1% di mercoledì.

Ancora alto invece il numero delle vittime, ieri 369 contro le 336 di 48 ore fa. In merito alla situazione ospedaliera, sono 2.043 i pazienti in terapia intensiva (-31), mentre i ricoverati in degenza normale sono 18.274 (-189). Sono invece 16.519 i guariti-dimessi dagli ospedali. Da segnalare infine anche il dato dei vaccini anti-Covid: ad oggi somministrate più di 3 milioni di dosi, per l’esattezza 3.146.842.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 18 FEBBRAIO, PAZIENTI ALTOATESINI IN AUSTRIA

In attesa dunque di conoscere i dati che compongono il nuovo bollettino Coronavirus Italia, giunge notizia mediante le agenzie stampa, nel caso specifico dall’ANSA, del trasferimento di due pazienti affetti da Covid-19 dalle terapie intensive dell’Alto Adige a quella della clinica universitaria di Innsbruck, in Austria, che nelle prossime ore ne accoglierà altrettanti. L’azienda sanitaria provinciale si è tuttavia affrettata a puntualizzare che non si tratta di una decisione connessa alla mancanza di posti letto nelle terapie intensive altoatesine: la scelta, dunque, è stata dettata dalla situazione attualmente più stabile nelle terapie intensive Covid del Tirolo e anche in virtù dell’ottima cooperazione instaurata negli anni con l’Austria. Non si escludono trasferimenti ulteriori nei prossimi giorni, mentre l’assessore alla Sanità, Thomas Widmann, ha confermato la presenza di 6 casi positivi alla variante sudafricana del Coronavirus in provincia di Bolzano.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 17 FEBBRAIO





