Bollettino coronavirus Ministero Salute 18 luglio/ Positività 22.8%, +140 ricoverati

Inizia una nuova settimana e anche oggi, lunedì 18 luglio 2022, scopriremo il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. Come sempre l’aggiornamento arriverà dopo le ore 16:30 circa di oggi, quando appureremo se il covid sta realmente dando dei segnali di cedimento, così come si è intravisto nello scorso weekend. Nell’attesa possiamo andare a rivedere proprio il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, quando i nuovi contagiati emersi sono stati in totale 67.817 su 297.754 tamponi anti covid processati fra antigenici rapidi e molecolari.

Il tasso di positività resta sopra il 20 per cento, per l’esattezza al 22,8%, mentre il numero delle vittime continua a restare piuttosto alto, visto che nella giornata di ieri si sono verificati altri 79 decessi per covid, per un totale da inizio pandemia di 169.925 vittime per coronavirus. Altro dato in rialzo è quello relativo agli ospedalizzati, a cominciare dai ricoverati in terapia intensiva, quelli più gravi, che ad oggi sono 403, in decrescita di 2 unità; in area non critica, invece, troviamo al momento 142 ricoverati, in aumento di 10.576 allettati. Infine il consueto dato su regione Lombardia, 11.928 nuovi contagi così come svelato dal bollettino dedicato di ieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 18 LUGLIO: PACIFICO PREOCCUPATO PER LE SCUOLE

In attesa del nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute c’è già chi pensa, giustamente, a settembre, alla riapertura delle scuole. E’ il caso di Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief. In un’intervista rilasciata ieri ad Orizzonte Scuola ha sottolineato come i recenti problemi delle aule scolastiche e in generale degli istituti, rischiano di presentarsi nuovamente ai nastri di partenza dell’anno scolastico 2022-2023: “Nel primo anno della pandemia si sono aggiunte 3.000 classi, si erano dotate le scuole dell’organico aggiuntivo, ma non si erano rivisti i criteri sul dimensionamento scolastico: oggi le condizioni restano le stesse. Anzi l’organico aggiuntivo è addirittura scomparso”.

Il sindacalista ricorda che “l’organico Covid era una risposta straordinaria a quello che il governo intendeva fare negli anni successivi e che poi non ha fatto”. Sul Ministro Bianchi ha aggiunto: “dice che quasi tutte le classi pollaio hanno massimo 23 alunni. Premesso che non è questa la realtà delle scuole, ma al tempo del Covid bisogna averne 15 perché è uno spazio chiuso e se vogliamo evitare la diffusione del virus negli spazi chiusi, dobbiamo rispettare le regole. Non è che siccome si chiama scuola che il Covid deroga alle regole. In queste condizioni le scuole si richiudono subito”.











