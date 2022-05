Bollettino coronavirus Ministero Salute 18 maggio/ -182 ricoveri, positività 13.3%

Ecco il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, mercoledì 18 maggio 2022. Il report è atteso nel pomeriggio odierno e come ogni giorno fotograferà la situazione covid attuale, a cominciare dai nuovi contagi, passando dagli ospedalizzati, e arrivando fino alle vittime. In attesa che la comunicazione ufficiale giunga dal Ministero, andiamo a rivedere brevemente il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, quando i nuovi casi di positività sono stati in totale 44.489 a fronte di 335.217 tamponi analizzati fra antigenici rapidi e test molecolari.

Vaccini mRna proteggono meglio da varianti Covid/ "Meno vulnerabili a Omicron e…"

Il tasso di positività si mantiene su livelli alti, ieri pari al 13.3 per cento, e anche il numero di vittime da covid ieri è stato ancora una volta elevato, leggasi 148 decessi, per un computo aggiornato dal 20 febbraio 2020 pari a 165.346. Negli ospedali, invece, riportiamo ancora una volta una situazione serena, visto che i ricoverati in terapia intensiva sono in totale 337, in decrescita di 16 unità rispetto al precedente report, con altri 7.465 in area medica, per un decremento di 166 pazienti. Infine, per quanto riguarda la situazione della Lombardia, il bollettino di ieri segnava quota 6.963 contagi.

Bollettino vaccini covid oggi 18 maggio/ Quarte dosi superano quota 500mila

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 18 MAGGIO: BASSETTI SULLE MASCHERINE

E nella giornata di ieri è tornato a parlare il professor Matteo Bassetti, noto primario di malattie infettivi del San Martino di Genova. Interpellato dall’Adnkronos ha tornato a chiedere l’eliminazione definitiva delle mascherine al chiuso, obbligatorie ancora in alcune situazioni come ad esempio a scuola: “L’Italia – sottolinea il medico genovese – è l’ultimo e unico Paese in Ue ad avere ancora l’obbligo della mascherina a scuola. E’ anacronistico e fuori dal tempo”.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 18 maggio/ Positività 12.5%, +33 ricoveri

Quindi Bassetti aggiunge: “E’ giusto portare avanti un obbligo quando siamo sicuri che ci sia una efficacia nel ridurre la trasmissione – precisa Bassetti – Ma non è questo il caso. Non è possibile stabilire se questi dispositivi di protezione abbiano effettivamente ridotto la trasmissione del virus. Lo dico perché non c’è nessuna evidenzia scientifica che lo abbia stabilito rispetto alla vaccinazione, al lavaggio delle mani o al distanziamento”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA