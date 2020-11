Bollettino coronavirus Ministero Salute 18 novembre/ Altri 15mila guariti

Un nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute verrà reso pubblico nella serata di oggi, mercoledì 18 novembre. La curva epidemiologica sembra dare qualche segnale positivo, e anche ieri, martedì, i contagi non sono cresciuti in maniera esponenziale come sta accadendo ormai da circa una settimana a questa parte. Nel dettaglio sono stati segnalati 32.191 nuovi casi di positività a fronte di 208.458 tamponi processati. “C’è una sorta di stabilizzazione nel numero di test positivi, forse una leggera diminuzione”, ha commentato il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, durante la conferenza stampa sull’analisi della situazione covid in Italia tenutasi ieri. Cala il rapporto fra tamponi effettuati e casi di positività, che dopo che per qualche giorno si è assestato fra il 16 e il 17%, è sceso ieri al 15.44%, altro segnale senza dubbio da tenere in considerazione. Male invece il numero delle vittime, ieri ben 731, fra i dati giornalieri più alti di sempre da aprile ad oggi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE, BRUSAFERRO: “NATALE? DIPENDE DA INDICE RT”

Nel contempo, si registra anche un aumento nei ricoveri, con le terapie intensive che hanno visto 120 letti occupati in più (totale, 3612), mentre nei reparti ordinari i ricoveri sono aumentati di 538, per un computo aggiornato pari a 33.074. Da segnalare però anche un nuovo boom dei guariti, ben 15.434 nelle scorse 24 ore, in calo rispetto ai 21.554 della giornata precedente, ma comunque un dato molto importante che libera ospedali e persone in isolamento domiciliare. C’è qualche barlume di speranza quindi in vista di un Natale più sereno, e a riguardo il numero uno dell’Iss, Silvio Brusaferro, ha spiegato: “L’indice Rt oltre a tracciare il trend ci dice anche dove stiamo andando, ma più andiamo avanti nel tempo più le proiezioni rischiano di essere instabili. Quindi cosa succederà a Natale dipenderà molto da come ci comportiamo. Ci auguriamo che le misure adottate e comportamenti corretti facciano in modo che in tutte le parti del Paese saremo a Rt sotto 1”. Di seguito il bollettino coronavirus ministero salute di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 17 NOVEMBRE





