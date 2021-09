Bollettino coronavirus Ministero Salute 18 settembre/ -35 ricoveri, positività 1.5%

Penultimo giorno della settimana e nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. Anche oggi, sabato 18 settembre, scopriremo tutti i numeri della pandemia di covid, a cominciare dai nuovi contagiati, che stanno mantenendosi in calo negli ultimi giorni, ma che potrebbero forse esplodere nelle prossime due settimane, vista la riapertura delle scuole. Il bollettino di ieri, a riguardo, segnalava 4.552 nuovi contagiati a fronte di 284mila tamponi processati, per un tasso di positività che è stato dello 1.59%, in media con quello degli scorsi giorni.

Continuano a non essere allarmanti i numeri negli ospedali, visto che in terapia intensiva la diminuzione è stata di 6 unità, per un computo totale di 525 pazienti gravi, mentre in area medica il decremento è stato di 29 pazienti, per un totale di 3.989 ricoverati con il covid. Purtroppo si registrano anche 66 morti (totale dal febbraio 2020 pari a 130.233), mentre, a livello regionale, la Lombardia ha comunicato 360 nuovi contagiati (qui potete leggere il bollettino regionale).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 18 SETTEMBRE: BONACCINI SULLE DISCOTECHE

Il bollettino di ieri è stato quindi ancora una volta tutto sommato positivo, con nessun allarme, ed anche per questo il governatore della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha chiesto che vengano riaperte il prima possibile le discoteche, l’unico settore ancora chiuso. Una riapertura che sarebbe resa possibile grazie al green pass, che dalla metà del prossimo mese, ricordiamo, verrà estesa a tutti i lavoratori sia pubblici quanto privati.

“Per l’unico settore chiuso – sono le parole del governatore dell’Emilia Romagna, ospite in collegamento del programma di Rai Tre, Agorà, condotto da Luisella Costamagna – quello delle discoteche e dei locali da ballo, il governo dovrebbe immaginare una riapertura parziale, perchè c’è un proliferare di feste private che non controlla nessuno”. Bonaccini ha quindi ribadito il suo pensiero, specificando: “L’unico settore chiuso oggi chiede da mesi al governo di riaprire con il Green pass”.

