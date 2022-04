Bollettino coronavirus Ministero Salute 19 aprile/ Positività 17.4%, +190 ricoveri

Passate le festività pasquali è giunto il momento di scoprire il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, martedì 19 aprile 2022. Anche oggi faremo quindi il consueto punto sulla pandemia di covid in Italia, scoprendo le ultime novità in quanto a contagi, ospedalizzati e vittime da covid. L’appuntamento è fissato come sempre a dopo le ore 17:30, nell’attesa rivediamo il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 18.380 su 105.739 tamponi analizzati sia antigenici rapidi quanto molecolari (positività 17.4%).

Negli ospedali, invece, troviamo al momento 411 ricoverati gravi per covid, quelli in terapia intensiva, e altri 9.940 in area medica, per una doppia variazione rispetto al precedente bollettino pari a +8 e +182. Infine, per quanto riguarda i morti da covid, ieri il dato ha segnato quota 79 (computo aggiornato da febbraio 2020 pari a 161.766 decessi), mentre in Lombardia l’ultimo report ha segnalato 1.614 nuovi contagiati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 19 APRILE: IL COMMENTO DI COSTA

Numeri ancora molto ballerini ma anche per via dei pochi tamponi processati, intanto nella giornata di ieri è uscito allo scoperto il sottosegretario alla salute, Andrea Costa, che parlando ai microfoni dell’agenzia Ansa, ha spiegato: “In settimana sicuramente ci si incontrerà e sulle mascherine verrà presa una decisione. Credo che la direzione sia quella che si passi a una raccomandazione perché sono convinto che in questi due anni gli italiani abbiano preso una consapevolezza diversa, come per le mascherine all’aperto, e vedo cittadini che le indossano ancora”, soffermandosi sul “caso” delle mascherine al chiuso.

Secondo Andrea Costa “una riflessione che invece si può fare è mantenere ancora l’uso della mascherina per i mezzi di trasporto. Questa è la posizione che sostengo io e mi auguro che si possa arrivare a questa sintesi.











