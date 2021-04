Bollettino coronavirus Ministero Salute 19 aprile/ Quasi 117mila morti per covid

E’ lunedì 19 aprile 2021 e anche oggi scopriremo il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, il classico report contenente tutti i dati riguardanti i contagi, i morti e la situazione negli ospedali. Ancora una volta si è registrata nella giornata di ieri un nuovo calo sensibile dei casi emersi, visto che i positivi sono stati 12.694 a fronte di 230.116 tamponi processati fra antigenici e molecolari, per un tasso di positività che è salito di quasi un punto percentuale, passato dal 4.6% di sabato al 5.5 di ieri.

Resta ancora alto il numero dei morti, leggasi altri 251, per un totale di quasi 117mila decessi per covid da febbraio 2020, precisamente 116.927, con l’Italia sempre al secondo posto in Europa dietro alla Gran Bretagna per numero di vittime. Bene la situazione ospedaliera, con 163 ingressi in terapia intensiva, 29 in meno rispetto a sabato, mentre, a livello regionale, ancora una volta è la Lombardia a registrare più casi, 1.782 (qui il bollettino completo di ieri).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 19 APRILE, BASSETTI OTTIMISTA

Serpeggia ottimismo fra la maggior parte degli addetti ai lavori, alla luce proprio dei contagi in diminuzione e nel contempo degli ospedali che si stanno lentamente svuotando. “Inizia una nuova settimana – ha scritto sul proprio profilo Instagram il direttore della clinica San Martino di Genova, il professor Matteo Bassetti – che speriamo ci porti verso una ulteriore riduzione dei contagi e dei ricoveri. A livello nazionale siamo intorno al 5% di tasso di positività dei tamponi e ormai sono più di 10 giorni che il numero dei ricoverati in ospedale continua a scendere sia nei reparti medici che di terapia intensiva. Ci stiamo mettendo alla spalle anche la terza ondata”. Su un’eventuale quarta ondata Bassetti ha aggiunto: “Tutto dipenderà da quanti vaccini faremo entro il prossimo autunno, ma è probabile che a ottobre/novembre assisteremo a un nuovo incremento di casi. Ovviamente si spera che saranno pochi e che sapremo gestirli e controllarli senza tornare a chiusure e coprifuoco. Questo si chiama imparare a convivere con il virus”.

